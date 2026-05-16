باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت خارجه نروژ در بیانیهای اعلام کرد که این کشور به بیستمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه خواهد پیوست.
به نقل از خبرگزاری ریانووستی، در بیانیه وزارت خارجه نروژ آمده است که دولت این کشور، اتحادیه اروپا را از تصمیم خود برای پیوستن به بیستمین بسته تحریمها علیه روسیه مطلع کرده است.
بر اساس این بیانیه، در حال حاضر دولت نروژ به دنبال طی کردن فرایند قانونی برای گنجاندن این موضوع در قوانین این کشور است.
به نوشته خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود که بیستمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا ناقض قوانین بینالمللی و تلاشی برای اعمال فشار غیرقانونی بر روسیه است.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: اتحادیه اروپا با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریمهای یک جانبهای را علیه مسکو به تصویب رسانده است که ناقض هنجارهای عمومی پذیرفته شده هستند.
اتحادیه اروپا پیشتر و در ادامه مواضع خصمانه خود علیه روسیه، بیستمین بسته تحریمی را با هدف قرار دادن بخشهای کلیدی انرژی، نظامی، مالی و حتی مبادلات رمزارزی وضع کرده بود.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که بیستمین بسته تحریمی این بلوک با ۱۲۰ مورد فهرستگذاری جدید، بهعنوان بزرگترین بسته از نظر شمار اشخاص و نهادهای هدف در دو سال گذشته، به تصویب رسیده است.
این بسته علاوه بر تحریمهای فردی، مجموعهای از محدودیتهای اقتصادی چندلایه را نیز شامل میشود که بخشهای درآمدزای روسیه در حوزه انرژی، مجتمع نظامی ـ صنعتی، تجارت و خدمات مالی را هدف قرار میدهد.
اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین تاکنون چندین بسته تحریمی گسترده علیه روسیه اعمال کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ فرد و نهاد این کشور را هدف قرار داده؛ مسکو نیز بارها این تحریمها را «غیرقانونی»، «بیاثر» و عامل تشدید بیثباتی اقتصادی در اروپا دانسته است.