باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد رستگاری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی با اشاره به تمرکز ویژه بر توسعه و بهسازی راه‌های شریانی استان طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر در اکثر محور‌های شریانی استان پروژه‌های روکش و بهسازی آسفالت فعال است که در قالب بیش از ۵۰ کارگاه انجام می‌شود.

وی افزود: در کریدور تهران بندرعباس از حوزه نائین تا کرمان، ۶ قرارداد پیمانکاری به ارزش مجموع هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است که پیشرفت پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی و حجم قرارداد‌ها جلوتر است.

رستگاری با بیان اینکه سازمان راهداری کشور این کریدور را به‌عنوان مسیر اصلی به‌صورت مستمر رصد می‌کند، تصریح کرد: استان یزد از نظر حجم قرارداد‌های فعال و پیشرفت پروژه‌ها در جایگاه مطلوبی نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد و عملیات بهسازی به‌صورت اصولی و با عمر مفید بلندمدت اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در سایر محور‌های شریانی از جمله یزد بافق، یزد خاتم، یزد سورمق، اردکان چوپانان و یزد _ طبس نیز پروژه‌های فعال راهسازی و روسازی در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به هدف‌گذاری این اداره‌کل برای کاهش نارضایتی عمومی در محور‌های شریانی تا پایان تابستان و اوایل پاییز گفت: تلاش ما ارائه خدمات مطلوب و کاهش مشکلات تردد در سطح راه‌های استان است. تا جایی که در حال حاضر هیچ نقطه حادثه خیز مصوبی در استان وجود ندارد و نقاط پرخطر و مستعد حادثه نیز با همکاری پلیس را شناسایی و اصلاح می‌شود.

رستگاری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای کنارگذر شرقی یزد خاطرنشان کرد: حجم بالای ترافیک در کمربندی یزد، این مسیر را با چالش جدی مواجه کرده و بهره‌برداری از کنارگذر شرقی برای کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی، به‌ویژه از منظر پدافند غیرعامل، ضروری است.