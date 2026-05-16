مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد گفت: اکثر محور‌های شریانی استان پروژه‌های روکش و بهسازی آسفالت فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد رستگاری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی با اشاره به تمرکز ویژه بر توسعه و بهسازی راه‌های شریانی استان طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر در اکثر محور‌های شریانی استان پروژه‌های روکش و بهسازی آسفالت فعال است که در قالب بیش از ۵۰ کارگاه انجام می‌شود.

وی افزود: در کریدور تهران بندرعباس از حوزه نائین تا کرمان، ۶ قرارداد پیمانکاری به ارزش مجموع هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است که پیشرفت پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی و حجم قرارداد‌ها جلوتر است.

رستگاری با بیان اینکه سازمان راهداری کشور این کریدور را به‌عنوان مسیر اصلی به‌صورت مستمر رصد می‌کند، تصریح کرد: استان یزد از نظر حجم قرارداد‌های فعال و پیشرفت پروژه‌ها در جایگاه مطلوبی نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد و عملیات بهسازی به‌صورت اصولی و با عمر مفید بلندمدت اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در سایر محور‌های شریانی از جمله یزد بافق، یزد خاتم، یزد سورمق، اردکان چوپانان و یزد _ طبس نیز پروژه‌های فعال راهسازی و روسازی در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به هدف‌گذاری این اداره‌کل برای کاهش نارضایتی عمومی در محور‌های شریانی تا پایان تابستان و اوایل پاییز گفت: تلاش ما ارائه خدمات مطلوب و کاهش مشکلات تردد در سطح راه‌های استان است. تا جایی که در حال حاضر هیچ نقطه حادثه خیز مصوبی در استان وجود ندارد و نقاط پرخطر و مستعد حادثه نیز با همکاری پلیس را شناسایی و اصلاح می‌شود.

رستگاری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای کنارگذر شرقی یزد خاطرنشان کرد: حجم بالای ترافیک در کمربندی یزد، این مسیر را با چالش جدی مواجه کرده و بهره‌برداری از کنارگذر شرقی برای کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی، به‌ویژه از منظر پدافند غیرعامل، ضروری است.

برچسب ها: راه های جاده ، آسفالت جاده ای ، حمل و نقل جاده ای یزد
خبرهای مرتبط
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خبر داد؛
آمادگی کامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یزد برای نوروز ۱۴۰۴
تمام راه‌های روستایی طالقان باز است
بهره برداری از باند دوم محور طبس - یزد
۴۱۳ کیلومتر از راه‌های آذربایجان‌غربی آسفالت شد
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس:
برخی روستا‌های گرمسار مشکل آب‌رسانی دارند
اجرای عملیات آسفالت کیپ سیل برای نخسین بار در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
توصیه‌های ایمنی فرمانده انتظامی شهرستان مهریز در خصوص پیشگیری از غرق‌شدگی در استخر‌های پلیمری آب کشاورزی/آب‌تنی در استخر‌های کشاورزی و پلیمری ممنوع
توسعه اشتغال مددجویان، گامی مؤثر در توانمندسازی اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است
توقیف اموال ۵۱ نفر از خائنین به کشور در استان یزد
پیشرفت گسترده پروژه‌های راهسازی در یزد/ تمرکز ویژه بر توسعه و بهسازی راه‌های شریانی استان یزد