تیم ملی والیبال زنان ایران در آستانه رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) با برگزاری اردوی آماده‌سازی در تایلند، تمرینات خود را پیگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از یکم تا هشتم خردادماه به میزبانی نپال برگزار می‌شود و تیم ملی زنان برای حضور شایسته در این رقابت‌ها در اردوی آماده‌سازی برون مرزی خود در تایلند تمریناتش را پیگیری می‌کند.

شاگردان لی دو هی روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت در یک دیدار درون اردویی دیگر به مصاف یکدیگر رفتند که بازیکنان باتجربه در چهار ست با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۴، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۰ بازیکنان جوان حاضر در اردو را شکست دادند.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان حاضر در اردوی تایلند هستند.

اردوی تیم ملی زنان تا روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در بانکوک ادامه دارد و مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی می‌کنند.

