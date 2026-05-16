باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس شفیعی‌راد با بیان اینکه مرودشت یکی از پیشران‌های تولید نشای صیفی و سبزی در منطقه است، اظهار کرد: با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و دانش کارشناسان، سالانه بالغ بر ۳۰۰ میلیون قطعه انواع نشا (شامل گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار و...) در واحد‌های گلخانه‌ای این شهرستان تولید می‌شود.

او با اشاره به کیفیت بالای محصولات تولیدی و استقبال کشاورزان سایر مناطق، افزود: توانمندی تولیدکنندگان ما باعث شده است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، بخش عمده‌ای از این تولیدات به سایر شهرستان‌های استان فارس و همچنین استان‌های همجوار صادر شود.

شفیعی‌راد تصریح کرد: تغییر الگوی کشت از کشت مستقیم به کشت نشایی، یکی از سیاست‌های اصلی ماست؛ چراکه این روش منجر به کاهش چشمگیر مصرف آب، کوتاهی دوره رشد، کاهش هزینه‌های بذر و سموم و در نهایت افزایش عملکرد در واحد سطح می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه گلخانه‌های تولید نشا و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران این بخش، از اولویت‌های مهم مدیریت جهاد کشاورزی مرودشت در راستای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

کشت نوین ذرت علوفه‌ای در اقلید

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آرایش کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت برای اولین بار در شهرستان اقلید خبر داد و گفت: این طرح در سطح یک هکتار اجرا شد ولی تا پایان زمان کشت این سطح افزایش خواهد یافت.

مجید صفری بیان کرد: این نوع کشت از سال ۱۴۰۴ به صورت وسیع در استان فارس آغاز شده است.

این مقام مسئول توضیح داد: در این طرح از سیستم آبیاری تیپ و دستگاه کارنده ردیفکار پنوماتیک استفاده شده و ذرت در دو ردیف روی پشته کشت می‌شود.

به گفته او، رقم بذر مورد استفاده ۷۰۴ است و میزان بذر مصرفی نیز ۳۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شده است.

صفری محل اجرای این طرح را دشت نمدان این شهرستان اعلام کرد و افزود: این الگوی نوین کشت با هدف افزایش بهره‌وری آب و کاهش مصرف آب به میزان ۶۰ درصد نسبت به آبیاری غرقابی اجرا می‌شود.

او ادامه داد: کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف نوار تیپ به میزان ۵۰ درصد، کاهش ورس و همچنین کاهش مصرف کود و سم از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: آرایش کشت جدید ذرت علوفه‌ای می‌تواند به عنوان الگویی کارآمد برای توسعه کشت‌های کم آب‌بر و اقتصادی در استان فارس مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس