باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود مرادی معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی ، با اشاره به برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برای عبور از پیک مصرف برق اظهار کرد: همواره برای پیک سال جاری از سال قبل برنامه‌ریزی می‌کنیم و از نیمه دوم سال گذشته تعمیرات نیروگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، نزدیک برای ۱۰۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شد که شامل تعمیرات اساسی واحدها، بازدید مسیر داغ، بازدید اتاق احتراق واحد‌های گازی و همچنین تعمیرات دوره‌ای واحد‌های بخار بوده است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه تمامی این برنامه‌ها آغاز شده است، گفت: در مجموع ۱۰۰ درصد برنامه تعمیرات آغاز شده و پیش‌بینی ما این بود که تا امروز حدود ۹۵ درصد آن محقق شود که اکنون نیز همین میزان محقق شده است.

مرادی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم حدود پنج درصد باقی‌مانده از این برنامه‌ها نیز تا پایان همین ماه به اتمام برسد؛ بنابراین حدود ۹۵ درصد تعمیرات تا امروز انجام شده و تنها بخش جزئی باقی مانده که طی روز‌های آینده تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به ادامه بخشی از برنامه‌ها در خردادماه گفت: ممکن است حدود دو تا سه درصد از برنامه تعمیرات تا اواسط خرداد ادامه داشته باشد.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پاسخ به این پرسش که این تعمیرات شامل چه نیروگاه‌هایی می‌شود، گفت: این برنامه‌ها مربوط به نیروگاه‌های گازی، بخار و به طور کلی نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است.

مرادی درباره تأمین قطعات مورد نیاز نیز اظهار کرد: در زمینه تأمین قطعات، بومی‌سازی در داخل کشور انجام شده و در مواردی که قطعه‌ای در داخل وجود نداشته باشد از طریق سازندگان و تأمین‌کنندگانی که سال‌ها با این صنعت همکاری داشته‌اند، سفارش‌گذاری انجام می‌شود.

خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تعمیرات نیروگاه‌ها

وی با بیان اینکه در حوزه تعمیرات نیروگاه‌ها خودکفایی کامل وجود دارد، گفت: در زمینه تعمیرات نیروگاه‌ها صد درصد خودکفا هستیم و هیچ نیازی به حضور سوپروایزر خارجی یا سازنده نیروگاه در کشور وجود ندارد.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در ادامه درباره تأثیر شرایط اخیر کشور بر روند برنامه‌های تعمیراتی گفت: در دوره‌ای که کشور با شرایط جنگی حدود ۴۰ روزه مواجه بود، بخش‌های مختلف درگیر بودند و ما نیز بدون چالش نبودیم، اما اجازه ندادیم این موضوع بر برنامه‌ها اثرگذاری جدی داشته باشد.

مرادی افزود: در آن ایام خاموشی‌ای که مصرف‌کنندگان را درگیر کند نداشتیم، هرچند ممکن است در برخی موارد مانند تأمین قطعات یا حضور نیرو‌های اجرایی در سایت‌ها و همچنین فعالیت کارخانه‌های پشتیبان در شهرک‌های صنعتی، تأخیر چندروزه‌ای ایجاد شده باشد و همین موضوع باعث شد حدود یک تا دو درصد از برنامه تعمیراتی به خردادماه منتقل شود.

کمک به صنعت برق با مدیریت مصرف

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پایان با اشاره به آمادگی نیروگاه‌ها برای تابستان گفت: نیروگاه‌های کشور در حال حاضر آماده بهره‌برداری هستند و با انجام به‌موقع تعمیرات، آمادگی کامل برای تولید برق وجود دارد. البته وضعیت تولید برق همواره متناسب با میزان مصرف است و لازم است مردم نیز با مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کنند تا بتوانیم تابستان را با کمترین میزان خاموشی و مدیریت مصرف پشت سر بگذاریم.

منبع: ایسنا