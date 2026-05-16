باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در حاشیه برگزاری اجتماع اقتدار، از چند کودک حاضر در این مراسم درباره حضورشان در میدان و نگاهشان به کشور و دشمنان پرسیدیم. آنها در پاسخ با زبانی ساده، اما پرشور گفتند: ما خیلی کوچک هستیم و نمیتوانیم مثل رزمندگان شجاع به جبهه برویم، تانک برانیم یا تفنگ به دست بگیریم؛ اما با همین شعار دادنها و تکان دادن پرچم کشورمان میتوانیم کنار شما باشیم.
این کودکان با قدردانی از مدافعان کشور افزودند: از تلاش رزمندگان برای قویتر شدن ایران سپاسگزارند و تأکید کردند نسل آینده راه ایستادگی را آموخته است.
به گفته آنها، راه شکست دشمنان را یاد گرفتهایم و آن مقاومت است.
در ادامه بیننده این فیلم باشید.