رییس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: این مرکز برای تسهیل در پیگیری قضایی جنایت حمله به مدرسه میناب در محاکم داخلی و بین المللی اقدام به یک کار علمی پژوهشی حساس حقوقی با عنوان «زنجیره مسئولیت» کرده است .

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن عبدلیان پور در نشست هماهنگی کارگروه ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری که در شهرستان میناب برگزار شد گفت: براساس این اقدام از زمان هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه تا بعد از وقوع جنایت تمامی مسئولیت مسببین و حامیان استخراج شده و این مجموعه‌ها می‌تواند در اختیار هر وکیلی قرار گیرد تا بتواند به راحتی در محاکم داخلی و بین المللی طرح دعوی کنند.

وی با بیان اینکه در مسئله میناب یک ظرفیت خوب علمی و نخبگان را در حوزه کارشناسی و وکالت پای کار آوردیم اظهار کرد: این مساله باید به صورت استاندارد در محاکم داخلی و بین المللی طرح دعوی و پیگیری شود تا حقوق و مطالباتی از شهدا و بازماندگان پایمال نشود.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: در همین راستا یک کتاب با عنوان «از میناب تا لاهه» به زبان فارسی و انگلیسی آماده شده که خود به تنهایی می‌تواند مستندی متقن برای طرح دعوی در محاکم داخلی و بین المللی باشد که این کتاب در اختیار خبرنگاران بین المللی نیز گذاشته شد که تمام گزارشات مستند خود را بر اساس محتوای این کتاب تنظیم کنند.

جمع آوری مجموعه ای ۷۰۰ صفحه ای از اظهارارت ترامپ

عبدلیان پور یادآور شد: در ادامه اقدامات علمی مرکز، یک مجموعه ۷۰۰ صفحه‌ای از اظهارات ترامپ جنایتکار نیز جمع آوری شده که هریک از آنها با مفاد حقوقی تطبیق داده شده و خود سندی مستدل در محاکم قضایی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده میناب یک کار بین المللی است و از نمایندگان مجلس نیز تقاضا داریم تا به لحاظ حقوقی لایحه جنایات بین المللی را مد نظر قرار دهند تا بتوان صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را در کشور ایجاد کنند که در صورت این اقدام، ایران نیازی به صلاحیت کشورهای دیگر برای طرح دعوی نخواهد داشت.

اعلام آمادگی وکلای خارجی برای پرونده میناب

به گفته عبدلیان پور جنایت در میناب به قدری شدید بوده که تعدادی از وکلای بین المللی از کشورهای مختلف براساس تعاملاتی که با مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه داشته‌اند اعلام آمادگی کرده اند که در پرونده میناب وارد طرح دعوی شوند و در کنار وکلای بین المللی به ما کمک کنند.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۹ هزار کارشناس جهادی در حال انجام کار برآورد خسارت های جنگ اخیر در کل کشور هستند اضافه کرد: تنها در یک بررسی فرودگاهی، ۱۲ رشته کارشناسی مورد نیاز بود که همه را پای کار آوردیم و برای هر پرونده بیش از ۱۰۰ صفحه گزارش و مستندات در چارچوب استاندارد بین المللی تشکیل شد که براساس تجارب جنگ ۱۲ روزه با سرعت و دقت کار مستندسازی برآورد خسارات انجام شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: این مجموعه در کنار کار کارشناسی بحث وکالت را نیز در دستور کار قرار دارد تا براساس دستور رئیس دستگاه قضا در مورد میناب کار وکالت‌ها انجام و پرونده در محاکم داخلی و بین المللی طرح شود.

برچسب ها: شجره طیبه ، قوه قضاییه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سعید علیزاده از شاهین شهر
۱۶:۰۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
خسته نشید یوقت ،حالا چه عجله‌ای بود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
انتقام خون همه شهدا .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
یاد پیگیری های حقوقی فروش مواد شیمیایی به صدام برای ساخت بمب های شیمیایی می افتم. راستی به نتیجه رسید؟
