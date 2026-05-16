باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمدهای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشتهاند به هیأت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. این اقدام جلوگیری از بی انضباطی بانکها در خلق نقدینگی انجام میشود و با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری میکند.
در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیات عامل این بانک همچنین مقرر شد به سایر بانکهای خاطی در این زمینه نیز اخطار و تذکر کتبی برای لزوم رعایت حدود ابلاغی که در ابتدای هر فصل توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود، داده شود. در صورت عدم توجه موسسات اعتباری به این ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد.
علاوه بر این، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانکهای خاطی به عنوان سپرده قانونی از آن بانکها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ میشود و در مقاطع زمانی بعدی، تمامی مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانکهای خاطی اخذ خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط و اقتضائات خاص نظام اقتصادی کشور بر آن است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند؛ لذا این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال پیگیری خواهد و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضى علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال خواهد شد.
منبع: بانک مرکزی