باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی الفتی قهرمان ژیمناستیک که به تازگی به عنوان کاندیدای «آقای ورزش» ایران نیز معرفی شده است، در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ثبت حرکت ابداعی خود را مهمترین رویداد سال ۱۴۰۴ توصیف کرد و اظهار داشت: بعد از ده سال توانستم حرکتی که اختراع کرده بودم را به نام خودم برای همیشه در کتابچه دارو ثبت کنم. این موفقیت را بعد از کسب اولین مدال تاریخی قهرمانی آسیا به دست آوردم.
پرچمدار کاروان ایران در المپیک پاریس با اشاره به رقابت سنگین با نامآورانی، چون زارع و سالار آقاپور، افزود: همین که به عنوان آقای ورزش انتخاب شدم خودش یک موفقیت بزرگ است. ژیمناستیک ایران متحول شده و این افتخاری است که در کنار ورزشهای بزرگی مثل کشتی و فوتسال قرار گرفتهام.
این ورزشکار که هماکنون چهار ماه است در اردوی آمادگی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به سر میبرد، هدف اصلی خود را کسب سهمیه بازیهای آسیایی و تبدیل مدال نقره به طلا در ناگویا اعلام کرد و افزود: تلاش میکنم در مسابقات ناگویا مدال نقرهام را به طلا تبدیل کنم.
وی درباره تأثیر جنگ و شرایط ناامن منطقه بر روند تمریناتش گفت: به خاطر جنگ چند مسابقات جام جهانی را از دست دادم و نتوانستم خودم را در شرایط مسابقه ببینم. از آمادگی و فضای رقابت دور شدیم، اما شرایط برای همه یکسان است. ما باید همیشه آماده باشیم تا پرچم ایران بالا بماند.
دارنده مدال طلای آسیا در ارزیابی شانس خود برای موفقیت در سال آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: تمام تلاشم را میکنم که ورزشکار خوبی برای مردم کشورم باشم. با برنامهای که دارم، برای موفقیت در سال ۱۴۰۵ به آینده خوشبین هستم.
این ملیپوش در پاسخ به پرسشی درباره شانس خود برای انتخاب در نظرسنجی به عنوان چهره برتر سال ورزشی ضمن قدردانی از توجهها، عملکرد فصل جاری را فراتر از انتظار اولیه خود ارزیابی کرد. همچنین او اعتراف کرد که در ابتدای سال تصور نمیکرده به جمع چهرههای برتر ورزشی کشور راه یابد، اما اکنون با انگیزه مضاعف برای درخشش در رویدادهای آینده آماده میشود.