باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که مزایده شماره ۶-۵ ایران‌خودرو هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار و اسامی برندگان بعد از گذشت ۱۰ روز اعلام شد، شماری از شرکت‌کنندگان اعلام می‌کنند با وجود وعده بازگشت وجوه بین ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت، مبالغ پرداختی آنها هنوز مسترد نشده است. مزایده شماره ۶-۵ ایران‌خودرو در تاریخ هفتم اردیبهشت برگزار شد و نتایج آن نیز با تاخیر ۱۰ روزه اعلام شد. بر اساس اعلام شرکت‌کنندگان، برای حضور در این مزایده از هر متقاضی مبلغی بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان به‌عنوان وجه شرکت در مزایده دریافت شده بود.

به گفته برخی شرکت‌کنندگان، طبق اطلاع‌رسانی اولیه قرار بود مبالغ مربوط به افرادی که در این مزایده برنده نشده‌اند، در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه به حساب آنها بازگردانده شود. با این حال، تعدادی از متقاضیان اعلام کرده‌اند که با گذشت چند روز از موعد مقرر، هنوز وجوه پرداختی به حسابشان واریز نشده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، حدود ۸ هزار نفر در این مزایده شرکت کرده‌اند که با توجه به رقم ودیعه‌های پرداختی، مجموع مبالغ در گردش قابل توجه ارزیابی می‌شود.

تاکنون توضیح رسمی از سوی ایران‌خودرو درباره علت تأخیر احتمالی در بازگشت وجوه منتشر نشده است. پیگیری‌های بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا به این مشکل رسیدگی کنند.

