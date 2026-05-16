وزارت نیرو مجاز شد تعرفه برق مصارف داخل الگوی مصرف مشترکان کشاورزی را حداکثر تا 50 درصد با تخفیف اعمال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران در خصوص «اعمال تعرفه برق مصارف داخل الگوی مصرف مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی» با شماره ۱۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، این مصوبه که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران رسیده است، گامی مهم برای حمایت از بخش کشاورزی و همچنین مراکز فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو مجاز است در سال ۱۴۰۵، تعرفه برق مصارف داخل الگوی مصرف مشترکان کشاورزی را حداکثر تا ۵۰ درصد با تخفیف اعمال کند. این بدان معناست که کشاورزان عزیز در صورت رعایت الگوی مصرف تعیین‌شده، می‌توانند تا نیمی از هزینه برق خود را تخفیف بگیرند و از این حمایت ویژه دولت بهره‌مند شوند.

در این مصوبه، مصرف برق مراکز فرهنگی نیز دیده شده است. بر این اساس، الگوی مصرف برق مراکز فرهنگی معادل ۸۰ درصد متوسط مصرف برق همان واحد در دوره‌های مشابه طی سال ۱۴۰۳ در ماه‌های متناظر تعیین شده است.

بنا بر این گزارش برای واحد‌های نوساز که پس از سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسیده‌اند و ارقام مربوط به مصارف سال‌های قبل برای آنها وجود ندارد، الگوی مصرف معادل ۷۵ درصد مصارف ساختمان الگو (تیپ) مشابه با مساحت یکسان، به عنوان الگوی مصرف واحد‌های مذکور اعمال خواهد شد.

 تأکید بر رعایت الگوی مصرف

مصوبه هیأت وزیران در تبصره خود تأکید کرده است که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، تعرفه مشترکان مشمول، مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

این مصوبه حاوی پیام امیدواری برای کشاورزان و فعالان مراکز فرهنگی کشور در شرایط و برحه حساس کنونی است. دولت با اعمال این تخفیف‌ها، ضمن حمایت از کشاورزان که نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، از مراکز فرهنگی نیز حمایت می‌کند.

این گزارش می‌افزاید، کشاورزان و مسئولان مراکز فرهنگی می‌توانند با مدیریت مصرف برق و رعایت الگوی تعیین‌شده، ضمن بهره‌مندی از تخفیف‌های قابل توجه و کاهش هزینه‌های خود، در پایداری شبکه برق کشور و عبور از اوج بار مصرف تابستان نیز سهیم باشند.

وزارت نیرو آمادگی دارد هرگونه راهنمایی و مشاوره در خصوص نحوه رعایت الگوی مصرف و بهره‌مندی از این تخفیف‌ها را به مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی ارائه کند.

منبع: وزارت نیرو

