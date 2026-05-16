رئیس اداره محیط زیست نقده از بهبود وضعیت تالابهای این شهرستان در سال آبی جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اکبر قائمی گفت: بارش‌های مطلوب امسال، خوشبختانه وضعیت تالاب‌های شهرستان و پوشش گیاهی آنها را بهبود داده و حیات دوباره به این تالابها بخشیده است. 

وی با بیان اینکه این شهرستان ۱۸ تالاب فصلی و دایمی دارد، اظهار کرد: امسال ۲۴ میلیون مترمکعب آب به تالاب‌های شهرستان رها سازی شده است. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به آبگیری تالاب‌های شهرستان، یادآور شد: امسال تالاب‌های سولدوز، سیران گولی، درنا گولی، طالقان و حسنلو، صد درصد آبگیری شده‌اند. 

قائمی با اشاره به شرایط مطلوب برای لانه گزینی و جوجه آوری پرندگان در حاشیه تالاب‌ها نیز گفت: انواع حواصیل، اردک سر سفید، سرحنایی و تاج دار از جمله پرندگانی است که در این تالاب‌ها زیست می‌کنند. 

وی، تالاب‌های نقده را از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های آبی شمال‌غرب کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در صورت آبگیری این تالاب‌ها، پوشش گیاهی مناسب و منابع غذایی فراوان بستر مناسبی برای لانه‌گزینی، زمستان‌گذرانی و توقف پرندگان مهاجر و انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی را فراهم می‌کند.

قائمی گفت: علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، این تالاب‌ها ظرفیت بالایی در توسعه گردشگری طبیعی‌(اکوتوریسم) دارند. چشم‌اندازهای زیبا، امکان پرنده‌نگری و عکاسی طبیعت، هر ساله گردشگران و پژوهشگران بسیاری را جذب می‌کند. 

منبع صداوسیما 

برچسب ها: آبگیری تالاب ها ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
تراز دریاچه ارومیه به بالاترین سطح در ۶ سال اخیر رسید
نغمه حیات در تالاب‌های نقده با بازگشت اردک‌های سرسفید
جهش آبی در آذربایجان‌غربی؛ تالاب‌های خشک‌شده سرریز شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره کوره آجرپزی در استان
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
آخرین اخبار
مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره کوره آجرپزی در استان
مشاهدە گونە دوپای ویلیامز در منطقە قزن اشنویە
افتتاح ۶ پروژه عرصه سلامت در آذربایجان غربی
دومین دندانپزشکی غیرمجاز در سلماس پلمپ شد
راه‌اندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی
صدور دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن در آذربایجان غربی
اجرای قصاص نفس قاتل ۳ نفر در بوکان
ضبط ۵۵ لنگه آرد یارانه ای در ارومیه 
حوادث پرتعداد رانندگی در محورهای ارومیه با ۱۵ نفر مصدوم
۶۰ درصد از ناوگان تاکسیرانی ارومیه نیازمند نوسازی است
گرفتار شدن ۸ خانوار در گل‌ولای محور تکاب - شاهین‌دژ / امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۵ نفر
 ۳ هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد
آبگیری صد درصدی ۵ تالاب نقده