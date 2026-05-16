رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: محمدرضا متور بعنوان شهردار آبادان انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن خزاعل اظهار کرد: نشست اعضای شورای اسلامی شهر آبادان امروز با حضور تمامی اعضا برای انتخاب شهردار برگزار شد.

وی افزود: در میان گزینه‌های مشخص‌شده، محمدرضا متور با هشت رای موافق به‌عنوان شهردار آبادان برگزیده شد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: برای انتخاب شهردار، فراخوانی ارائه شد تا شورا بتواند بهترین گزینه را انتخاب کند.

خزاعل اظهار کرد: مصوبه شورای شهر برای طی مراحل قانونی به کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند ارسال خواهد شد و پس از تایید این کمیسیون، برای صدور حکم نهایی به وزارت کشور ارجاع می‌شود.

محمدرضا متور دو دوره به‌عنوان سرپرست شهرداری آبادان مشغول خدمت بوده است. پیش از این، یاسین کاوه‌پور شهردار آبادان بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
به سلامتی به تن درست.
