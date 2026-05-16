باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر جوادی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد گفت: بمناسبت «هفته ملی سلامت»، «هفته ملی جمعیت» و «روز جهانی فشارخون» ایستگاه‌های سلامت شامل «سلامت روان»، «پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها همراه با اندازه‌گیری فشارخون و قندخون» «گروه مشاوره های تغذیه، بهداشت آب اشامیدنی و نان کامل»، «سلامت محیط کار»، «سلامت خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت» و«بهداشت دهان و دندان» به مردم خدمات رسانی کردند.

این برنامه با هدف ارتقا سطح سواد سلامت جامعه، ترویج سبک زندگی و تغذیه سالم همراه با غربالگری و شناسایی بیماری های نهفته همچون دیابت، فشارخون، چربی خون و ... صورت گرفت.

امسال هفته ملی سلامت از ٢۵ تا ٣١ اردیبهشت ماه با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» گرامی داشته می شود.



