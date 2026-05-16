رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ورود اولین محموله وارداتی تخم مرغ به تعداد سه هزار کارتن از مرزهای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی، این استان نقش مهمی در تأمین و واردات برخی کالاهای اساسی مورد نیاز بازار ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تقدیر از تدابیر ویژه و مدیریت مقام عالی استان در تامین کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار عنوان کرد: در این راستا سه هزار کارتن تخم مرغ برای مدیریت کمبود نسبی و کنترل قیمت از طریق مرزهای استان وارد کشور شد.

وی اضافه کرد: این میزان تخم مرغ توسط تعاون روستایی مدیریت می شود تا در جاهایی که کمبود باشد اقدام به توزیع شود.

اصغری با اشاره به ثبات بازار در بخش کالاهای اساسی در استان گفت: علاوه بر تنظیم بازار کالاهای اساسی به خصوص در بخش روغن، تخم مرغ، برنج و نهاده های دامی نیز از ظرفیت مرزی استان برای تامین این کالاها استفاده می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در استان کمبودی در بخش کالاهای اساسی نداریم و بازار در وضعیت ثبات قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی نیز با اشاره به نقش تعاونی ها در تامین، توزیع کالاهای اساسی گفت: در استان ۱۹ واحد روستا بازار داریم که نقش مهمی در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی ایفا می کنند.

سجاد حسامی گفت: واردات تخم مرغ از مرزهای استان نیز با همکاری تعاون روستایی استان برای ثبات و‌کنترل بازار تخم‌مرغ صورت می گیرد.

منبع:روابط عمومی جهادکشاورزی

