باشگاه خبرنگاران جوان- این اقدام در راستای دسترسی آسان و عادلانه تمامی اقشار جامعه به گوشت مرغ و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شده است.

امید فهری، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارکنان و کارمندان دولت انجام می‌شود و علاوه بر آن، از ظرفیت "روستا بازارها" در سطح استان نیز برای عرضه این محصول استفاده شده است.

وی افزود: این مراکز که از نقاط پرتردد و در دسترس عموم مردم هستند، با همکاری اتحادیه‌های شهرستانی و استانی تعاون روستایی، نقش مؤثری در توزیع مناسب و عادلانه مرغ منجمد ایفا می‌کنند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان با تأکید بر وجود ذخایر کافی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ذخایر مناسب، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین مرغ منجمد وجود نخواهد داشت و روند عرضه در سطح استان تداوم خواهد داشت.

فهری در خصوص قیمت این محصول نیز گفت: مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰ هزار تومان درب سردخانه تحویل شبکه توزیع می‌شود و در نهایت با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که این اقدام در راستای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار صورت گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: ایجاد ثبات در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین امنیت غذایی استان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم استفاده خواهد شد.

منبع: روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان