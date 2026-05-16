اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان کردستان با هدف تنظیم بازار و تأمین پایدار فرآورده‌های پروتئینی، توزیع گسترده مرغ منجمد را در سطح استان آغاز کرده و این روند در روز‌های آینده نیز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان-  این اقدام در راستای دسترسی آسان و عادلانه تمامی اقشار جامعه به گوشت مرغ و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شده است.

امید فهری، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارکنان و کارمندان دولت انجام می‌شود و علاوه بر آن، از ظرفیت "روستا بازارها" در سطح استان نیز برای عرضه این محصول استفاده شده است.

وی افزود: این مراکز که از نقاط پرتردد و در دسترس عموم مردم هستند، با همکاری اتحادیه‌های شهرستانی و استانی تعاون روستایی، نقش مؤثری در توزیع مناسب و عادلانه مرغ منجمد ایفا می‌کنند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان با تأکید بر وجود ذخایر کافی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ذخایر مناسب، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین مرغ منجمد وجود نخواهد داشت و روند عرضه در سطح استان تداوم خواهد داشت.

فهری در خصوص قیمت این محصول نیز گفت: مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰ هزار تومان درب سردخانه تحویل شبکه توزیع می‌شود و در نهایت با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که این اقدام در راستای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار صورت گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: ایجاد ثبات در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین امنیت غذایی استان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم استفاده خواهد شد.

منبع: روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان 

برچسب ها: کردستان ، مرغ منجمد ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
پیش‌بینی برداشت بیش از هزار تن کلزا در کردستان
پیش‌بینی تولید یک میلیون تن گندم در کردستان
سهم ۴۲.۵ درصدی صمت در اقتصاد کردستان/بازگشت ۳۷ واحد راکد به تولید/وصول حقوق دولتی معادن ۲۸۱ درصد رشد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نجات دو توله خرس از قاچاق غیرقانونی در بانه
پایش زیستگاه سمندر خال‌زرد کردستانی در سقز
اقتدار ایران مرهون وحدت و پایداری ملت / انتقام خون شهدا با استقامت و بیداری محقق می‌شود
اطلاع‌رسانی مستمر و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، کلید کاهش تلفات جاده‌ای در کردستان
آخرین اخبار
اقتدار ایران مرهون وحدت و پایداری ملت / انتقام خون شهدا با استقامت و بیداری محقق می‌شود
نجات دو توله خرس از قاچاق غیرقانونی در بانه
پایش زیستگاه سمندر خال‌زرد کردستانی در سقز
اطلاع‌رسانی مستمر و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، کلید کاهش تلفات جاده‌ای در کردستان
توزیع ۷۷ تن مرغ تنظیم بازار درفروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح سنندج
اجرای برنامه مدیریت بار در کردستان؛ تأکید بر تأمین برق ادارات از انرژی‌های پاک
تداوم بارش‌ها در کردستان تا ظهر یکشنبه؛ کاهش دما و احتمال ورود گرد و خاک
توزیع گسترده مرغ منجمد در کردستان برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها