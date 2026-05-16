رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف ۲۴۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق به ارزش ۹۰ میلیارد ریال خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران  گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و احتکار، ماموران این پلیس با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند محل نگهداری نهاده‌های دامی احتکاری را در سطح استان شناسایی کنند.

او افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران پس از هماهنگی‌های قضائی در بازرسی از ۵ انبار در سطح استان، ۲۴۰ تن نهاده‌های احتکاری را کشف و ۵ متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران ارزش این محموله‌ها را بر اساس نظر کارشناسان، ۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ داداش تبار در پایان افزود: برخورد قاطع و قانونی با افرادی که امنیت اقتصادی مردم را دچار مخاطره می‌نمایند در دستور کار پلیس قرار دارد.

