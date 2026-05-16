تفاهم‌نامه‌ای مشتمل بر هشت بند در راستای توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای هماهنگی‌های مرزی و تسهیل در حل‌وفصل مسائل و موضوعات مرتبط، به امضای کلانتران مرز خرمشهر در ایران و بصره در عراق رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کلانتر مرز خرمشهر و کلانتر مرز بصره به همراه هیات‌های تخصصی ۲ کشور، روز شنبه در منطقه آزاد اروند برگزار شد. این دیدار در قالب یک نشست و دیدار دیپلماتیک مشترک و با هدف توسعه تعاملات مرزی و تقویت همکاری‌های دوجانبه انجام گرفت.

این دیدار با هدف ارتقای سطح هماهنگی‌های مرزی، تحکیم روابط دوستانه و حسن همجواری، بررسی مسائل و چالش‌های مرزی و همچنین تسهیل در روند تردد و همکاری‌های مشترک برگزار شد.

در جریان این نشست، طرفین ضمن تاکید بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها و تعاملات سازنده، بر لزوم همکاری مستمر برای تامین امنیت پایدار مرزی، مقابله با تخلفات احتمالی، تسریع در رفع موانع موجود و توسعه همکاری‌های میدانی تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های محرم و صفر و اربعین حسینی (ع)، موضوع آماده‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی (ع)، همچنین مسائل مرتبط با مدیریت و کنترل مرز، هماهنگی‌های عملیاتی و راهکارهای افزایش تعاملات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این زمینه گفت: در این نشست بر توسعه دروازه ورودی شلمچه، افزایش ظرفیت تردد، تامین امنیت پایدار و بهبود روند عبور و مرور کالا تاکید شد.

مصطفی خانزادی افزود: از هر اقدامی که بتواند به تسریع مبادلات تجاری و رونق اقتصادی در منطقه کمک کند، حمایت خواهد شد.

در ادامه، مسئولان ایرانی از آغاز فرآیندهای فنی و مهندسی برای توسعه زیرساخت‌های مرزی خبر دادند و اعلام شد نقشه‌های مربوط به ساماندهی باراندازها، ایجاد کریدورهای مشخص تردد و افزایش ظرفیت ترانزیت کالا آماده شده و پس از نهایی شدن توافقات، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرزبانی استان خوزستان

