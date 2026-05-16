مدیرعامل شرکت برق لرستان گفت: برآورد اولیه خسارات جنگ رمضان به شبکه برق استان بالغ بر ۱۹۲ میلیارد تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس جمشیدی، مدیرعامل شرکت برق لرستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در همان روز‌های ابتدایی جنگ رمضان، مراکز فرماندهی و عملیات بحران شرکت برق لرستان به سرعت فعال شدند. این اقدام، بستری حیاتی برای مدیریت بحران و هماهنگی نیرو‌ها فراهم آورد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت، جداسازی هوشمندانه نقاط آسیب‌پذیر از نقاط سالم شبکه بود. این تفکیک دقیق، امکان تمرکز نیرو‌ها و منابع بر روی ترمیم سریع نقاط حیاتی و در معرض خطر را میسر ساخت و از گسترش خسارات جلوگیری کرد.گرچه تلاش‌ها بر ترمیم متمرکز بود، اما ارزیابی خسارات نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند مدیریت بحران محسوب می‌شود.

مهندس جمشیدی به جزئیات دقیقی از حجم تخریب‌ها اشاره کرد: "۳۳ دستگاه پست هوایی، ۳۰۶ پایه بتنی و ۳۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف، به همراه بخشی از ابنیه، تحت تأثیر خسارات ناشی از جنگ قرار گرفتند. " این آمار، گستردگی و پیچیدگی چالش پیش روی کارکنان زحمتکش صنعت برق را به خوبی نمایان می‌سازد.

خسارات ۱۹۲ میلیارد تومانی به شبکه برق؛ ترمیم کامل آسیب ها و تضمین پایداری شبکه در لرستان

مهندس جمشیدی با اشاره به برآورد اولیه خسارات که بالغ بر ۱۹۲ میلیارد تومان بود، تاکید کرد: "با تلاش شبانه‌روزی و غیرت همکاران، تمامی این خسارات برطرف شده و در حال حاضر هیچ مشترکی تحت تأثیر تبعات جنگ نیست. " این موفقیت، نشان از تعهد عمیق این مجموعه به تأمین مستمر انرژی و حفظ آرامش و امنیت شهروندان دارد.

آماده‌باش دائمی: ۵۰۸ نیروی عملیاتی در خط مقدم دفاع از پایداری شبکه

مدیرعامل شرکت، با افتخار از ۵۰۸ نیروی عملیاتی که در طول جنگ رمضان همواره در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌بردند، یاد کرد. این نیروها، با جانفشانی و تخصص خود، ستون فقرات مقاومت شبکه برق استان در برابر تهدیدات بودند و اطمینان از پایداری و تداوم خدمات را برای مردم شریف لرستان به ارمغان آوردند.