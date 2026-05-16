باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود. به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

ملیکا موسوی، نرگس امیرمحسنی، فاطمه لطف زاده (تهران)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

فاطمه شکرانی، زهرا امینی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ویانا حق شناس (اصفهان)

غزل انصاری (چهارمحال بختیاری)

محدثه پورقائم، مهرسا براری (گیلان)

الینا شهبازی، تانیا قربانی (گلستان)

هلیا تقی زاده (آذربایجان غربی)

عسل دهقانی نیا، غزل اصغری (اردبیل) فاطمه رمضانی (خراسان شمالی) ویان کمانگر (کردستان)

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه خود را به کادر فنی معرفی کنند.