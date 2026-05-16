رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از رفع تصرف یک‌هزار مترمربع از اراضی منطقه حفاظت‌شده در روستای تمشه‌لانه این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  اصغر خودکار  گفت: در پی پایش‌های مستمر محیط‌بانان و گزارش‌های مردمی، موردی از تصرف غیرقانونی اراضی در محدوده منطقه حفاظت‌شده در روستای تمشه‌لانه شناسایی شد که بلافاصله در دستور کار این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و پیگیری‌های قانونی لازم، عملیات رفع تصرف از این اراضی انجام و حدود یک‌هزار مترمربع از عرصه‌های طبیعی منطقه به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با تأکید بر اهمیت صیانت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: هرگونه تصرف، تخریب و دخل و تصرف در اراضی مناطق حفاظت‌شده تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

خودکار همچنین از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی و یا تماس با ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع : روابط عمومی 

برچسب ها: اراضی ملی ، تالش
