 مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از امداد رسانی به ۳۵ نفر گرفتار در گل و لای محور تکاب - شاهین دژ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر اذربایجان غربی گفت: در پی بارش‌های شدید بهاره و لغزندگی مسیرهای مواصلاتی در محدوده مایین‌بلاغ از توابع شهرستان تکاب، ۸ خانوار شامل ۳۵ نفر در گل‌ولای گرفتار شدند.

وی افزود: با گزارش دریافتی از مرکز کنترل و هماهنگی استان، نیروهای نجاتگر پایگاه امداد و نجات جاده‌ای مایین‌بلاغ شهرستان تکاب با پشتیبانی یک تیم از پایگاه مرکزی جمعیت هلال‌احمر این شهرستان، بلافاصله برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: با وجود شدت بارش‌ها و مسدود بودن مسیرهای دسترسی، عملیات امداد و نجات با دشواری انجام شد، اما تیم‌های اعزامی پس از چند ساعت تلاش موفق شدند به محل حادثه برسند و نسبت به رهاسازی افراد گرفتار در گل‌ولای اقدام کنند.

منبع:روابط عمومی هلال احمر

