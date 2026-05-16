مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه گفت: تیم‌ عملیاتی هلال‌احمر ۲ کوهنورد گم شده در ارتفاعات «کوه شیرز» هرسین را نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ افشین یگانه گفت: بامداد شنبه، ۲۶ اردیبهشت‌۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۲ نفر در ارتفاعات کوه «شیرز» در شهرستان هرسین، به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC) گزارش داده شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از انجام هماهنگی‌های لازم، تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات «جهان فولاد» جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کردند.

یگانه تصریح کرد: تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین پس از چند ساعت جست‌و‌جو و پیمایش مسیر در شرایط کوهستانی و سخت، موفق شدند موقعیت افراد مفقودی و حادثه دیده را شناسایی کرده و پس از یک عملیات که بیش از چهار ساعت و تا سحرگاه به طول انجامید، افراد حادثه‌دیده را به مکانی امن در دامنه کوه انتقال دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان از تمامی شهروندان و کوهنوردان خواست بدون تجهیزات ایمنی به ارتفاعات صعود نکنند و از پیمایش مسیر‌هایی که نسبت به آن آشنایی ندارند، پرهیز کنند.

منبع صداوسیما 

کوهنورد مفقود شده ، هلال احمر
