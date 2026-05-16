در سال گذشته ۸۳۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۳ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال ۱۴۰۴، ۸۳۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲۳۰ نفر مرد و ۶۰۱ نفر زن بودند.

در این مدت بیشترین تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن به ترتیب در استان‌های تهران با ۱۲۷، خراسان رضوی با ۵۹ و اصفهان با ۵۸ فوتی و کمترین آن در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان هرکدام با چهار، ایلام با پنج و قم و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با شش فوتی ثبت شده است.

بیشترین تلفات مسمومیت با گاز در سال گذشته مربوط به بهمن ماه با ۱۴۹ فوتی و کمترین آن با ۲۵ فوتی مربوط به ماه مرداد است.

بر اساس این گزارش در اسفند ماه سال گذشته نیز متاسفانه ۸۸ نفر بر اثر گازگرفتگی جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

۶۷ درصد تلفات مربوط به نیمه دوم سال است

بررسی آمار‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که ۶۷ درصد تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ثبت شده، در این مدت ۵۵۷ نفر بر اثر گازگرفتگی جان باختند که ۶۷ درصد از کل موارد در این سال است.

هر چند عمده تلفات مسمومیت با گاز به دلیل برودت هوا و استفاده بیشتر از وسایل گرمایشی مربوط به نیمه دوم هر سال است و این موضوع در سال گذشته نیز تکرار شده، اما در این مدت شاهد کاهش ۱۰.۵ درصدی تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در مقایسه با نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بودیم.

چگونه از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری کنیم؟

گاز منوکسیدکربن کشنده خاموش است، بوی خاصی ندارد، اما علائمی مانند سردرد و حالت تهوع در فرد ایجاد می‌کند. با این حال مرگ‌های ناشی از گاز گرفتگی به گونه‌ای است که با رعایت نکات ایمنی و دقت در استفاده از وسایل گرمایشی به راحتی قابل پیشگیری است.

بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز مسمومیت با این گاز وجود جریان کافی هوا در محیط است. اگر در محیطی از وسیله گرمایشی استفاده می‌کنیم حتماً باید جریان هوای کافی در آن فضا وجود داشته باشد.

جریان هوای کافی علاوه بر اینکه باعث خارج کردن گاز‌های سمی از محیط می‌شود، به احتراق کامل سوخت‌های فسیلی نیز کمک می‌کند. روشن کردن گاز پیک نیکی و منقل در وسایل نقلیه سنگین یا در ساختمان‌های نیمه کاره و استفاده از بخاری‌های بدون دودکش که فاقد حسگر حساس به گاز منوکسید کربن هستند به ویژه در فضا‌های کوچک که فاقد تهویه مناسب هستند از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به بروز مسمومیت با این گاز کشنده شود.

در صورت استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، نباید تمامی روزنه‌های جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق خواب مسدود شود. همچنین از نصب آبگرمکن در حمام و روشن کردن شعله‌های اجاق گاز در آشپزخانه برای گرم نگه داشتن محیط داخل خانه، جدا خودداری شود.

سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص روشن نگهداشتن وسایل نقلیه مانند اتومبیل و موتورسیکلت در فضا‌های بسته مانند پارکینگ نیز هشدار می‌دهد.