مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: امسال قیمت پایه خرید گندم ۴۹۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ودود ایرانیان گفت: کار خرید گندم در شمال استان اواخر خردادماه آغاز می‌شود و ساعات کاری مراکز خرید گندم نیز از ساعت هشت صبح تا هشت شب خواهد بود و مراکز خرید موظف هستند تا آخرین کامیون محصول را از گندم‌کاران تحویل بگیرند.

او به کشاورزان توصیه کرد تا از برداشت زودهنگام محصول خودداری کنند و حتماً در سامانه پهنه‌بندی، ثبت‌نام یا مشخصات خود را به‌روزسانی کنند تا در ارسال فایل به بانک و پرداخت بهای محصول اختلال ایجاد نشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: رانندگان برای ترانزیت گندم باید برگه باسکول خالی و پر را به همراه داشته باشند تا مشکلی در این خصوص نداشته باشند.

ایرانیان همچنین از مسئولان ذیربط استان خواست نسبت به معرفی مرکز جدید تا قبل از شروع فصل برداشت اقدام تا بازدید‌های فنی، کیفی و بازرگانی انجام دهند تا با راه‌اندازی این مرکز مشکل ایجاد صف در خرید و حمل و نقل محصولات حل شود.

او به مشکل قطع و وصل اینترنت در برخی شهرستان‌های استان اشاره کرد و از مسئولان خواست تا با حل این موارد، اسناد خرید روزانه را با تایید مرکز خرید به کشاورزان تحویل دهند تا گندمکاران از وزن، افت و مقدار گندم خود اطلاع یابند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان به طرح ابتکاری کیف پول بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این طرح بعد از تحویل گندم ۳۰ درصد از مبلغ بها به صورت اعتبار به کشاورز تعلق می‌گیرد تا نهاده‌های کشاورزی، لوازم خانگی و سایر اقلام را از فروشگاه‌ها تهیه کند.

