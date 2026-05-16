رئیس پلیس راه راهور فراجا از پیگیری ویژه وضعیت یکی از سربازان پلیس راه که سال ۱۳۹۱ حین انجام مأموریت بر اثر برخورد خودروی شوتی دچار سانحه و وارد زندگی نباتی شد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد در تشریح اقدامات انجام شده برای حمایت از ابوالفضل یکی از سربازان پلیس راه که بیش از یک دهه است در وضعیت نباتی به سر می‌برد، اظهار کرد: در راستای بررسی وضعیت همکارانی که طی سال‌های گذشته حین انجام مأموریت جان خود را از دست داده یا دچار آسیب‌های شدید شده‌اند، تعدادی از پرونده‌ها مورد بازبینی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بررسی‌ها، وضعیت یکی از سربازان وظیفه پلیس راه مورد توجه قرار گرفت؛ سربازی که در سال ۱۳۹۱ هنگام کنترل تخلفات رانندگی و استفاده از دوربین کنترل سرعت، بر اثر برخورد یک خودروی شوتی دچار سانحه‌ای شدید شد. راننده خودرو پس از حادثه از محل متواری شد و این سرباز از همان زمان تاکنون در وضعیت زندگی نباتی قرار دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این سرباز که دارای تحصیلات دانشگاهی و مدرک دکتری بوده، طی ۱۴ سال گذشته تحت مراقبت پدر و مادر بازنشسته در استان کرمان نگهداری شده است؛ خانواده‌ای که با وجود همه سختی‌ها، لحظه‌ای فرزندشان را تنها نگذاشته‌اند.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به اعزام تیمی از سوی پلیس راه به محل سکونت این خانواده گفت: پس از اطلاع از شرایط این عزیز، گروهی از همکاران به استان کرمان اعزام شدند تا ضمن بررسی وضعیت، از این همکار عیادت کنند. همچنین تماس تلفنی مستقیمی با خانواده ایشان برقرار کردم و از اینکه در این سال‌ها شاید آن‌گونه که باید متوجه شرایط سخت آنان نشده بودیم، عذرخواهی کردم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های اصلی این خانواده، زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) بود که هماهنگی‌های لازم برای اعزام آنان به مشهد مقدس انجام شده است. این خانواده به عنوان مهمان پلیس راه کشور، در زمان مورد نظر خود به مشهد اعزام خواهند شد و تمامی هزینه‌های سفر و اسکان آنان توسط پلیس راه تأمین می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از اقدامات حمایتی دیگر برای کاهش مشکلات معیشتی این خانواده خبر داد و گفت: با تدابیر ریاست محترم پلیس راهور فراجا و همراهی جانشین محترم پلیس راهور فراجا، مقرر شد از ظرفیت‌های حمایتی موجود، از جمله اختصاص سهمیه خودرویی، برای کمک به این خانواده استفاده شود تا بخشی از مشکلات آنان برطرف شود.

سردار کرمی‌اسد تأکید کرد: ما خود را موظف می‌دانیم در کنار همکارانی باشیم که روزی برای امنیت مردم تلاش کرده‌اند، اما امروز به دلیل سانحه یا حادثه، نیازمند حمایت هستند. این حمایت‌ها صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و اخلاقی در قبال اعضای خانواده بزرگ فراجاست.

در بخشی از ویدئوی منتشر شده از این خانواده، مادر این سرباز با چشمانی اشکبار از آرزوی سفر به مشهد و سال‌های سخت نگهداری فرزند پلیسش می‌گوید.

وی می‌گوید: ۱۴ سال است پسرم روی تخت افتاده؛ غذا و دارو را باید از طریق بینی به او بدهم. پسرم پشت دوربین، در حال انجام مأموریت برای امنیت مردم بود که بر اثر بی‌احتیاطی یک راننده با او برخورد کرد و همان لحظه هم فرار کرد.

براساس گزارش پلیس، او در پایان، با اشاره به آرزوی دیرینه‌اش برای زیارت امام رضا (ع) گفت: تنها آرزویم این است که پسرم را به مشهد ببرم و پشت پنجره فولاد برای شفایش دعا کنم... آرزویی که اکنون با حمایت پلیس راه و راهور فراجا محقق شده است.