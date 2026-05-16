رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی در تهران گفت: مار احساسی نباید انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موضوع رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به کار کارشناسی دارد و نباید کار احساسی انجام داد.

چمران گفت: تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای در خصوص رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی در تهران به شورای شهر ارسال نشده است.

وی گفت: برای اینکه آرامش به مرم تزریق شود در زمان جنگ تصمیم گرفته شد مترو و اتوبوس‌های تندرو برای شهروندان رایگان شود.

چمران در خصوص تمدید حمل و نقل عمومی رایگان در تهران گفت: فردا آخرین روز رایگان بودن حمل و نقل عمومی در تهران است و تمدید نخواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: ما دلمان می خواهد کاملا استفاده از مترو و اتوبوس رایگان شود، اما در یک سال با این مبالغ بلیت ها می توان ۲۰۰ اتوبوس ۲۰ میلیاردی بخریم که مردم در صف نمانند و این مسئله برایمان ارزشش بیشتر است.