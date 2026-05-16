رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی در تهران گفت: مار احساسی نباید انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موضوع رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به کار کارشناسی دارد و نباید کار احساسی انجام داد.

چمران گفت: تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای در خصوص رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی در تهران به شورای شهر ارسال نشده است.

وی گفت: برای اینکه آرامش به مرم تزریق شود در زمان جنگ تصمیم گرفته شد مترو و اتوبوس‌های تندرو برای شهروندان رایگان شود.

چمران در خصوص تمدید حمل و نقل عمومی رایگان در تهران گفت: فردا آخرین روز رایگان بودن حمل و نقل عمومی در تهران است و تمدید نخواهد شد. 

رئیس شورای شهر تهران گفت: ما دلمان می خواهد کاملا استفاده از مترو و اتوبوس رایگان شود، اما در یک سال با این مبالغ بلیت ها می توان ۲۰۰ اتوبوس ۲۰ میلیاردی بخریم که مردم در صف نمانند و این مسئله برایمان ارزشش بیشتر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شورای شهر ، تهران
خبرهای مرتبط
برچیدن چادرهای مسافرتی از اطراف مراکز درمانی با طرح اسکان
خدمات رایگان مترو و اتوبوسرانی تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه تمدید شد
شکست راهبرد دشمن برای ناامن‌سازی پایتخت/ حتی یک جایگاه سوخت در تهران تعطیل نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب چمران مطمئن هستید زانتی وجود ندارد ؟!
۱
۱۱
پاسخ دادن
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر