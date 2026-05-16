کارشناس هواشناسی استان کردستان از ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان تا ظهر روز یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - روناک حسینی با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی گفت: فعالیت سامانه بارشی تا ظهر روز یکشنبه  در سطح استان ادامه دارد و در برخی ساعات شرایط برای وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت فراهم می‌شود.

وی افزود: تا صبح روز یکشنبه احتمال ورود گرد و خاک به استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق شود.

حسینی ادامه داد: در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد، با این حال همچنان وزش باد و احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی کردستان همچنین به روند کاهش دمای هوا در استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا طی روز‌های آینده بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و در برخی مناطق سردسیر احتمال نزدیک شدن دما به آستانه یخبندان سطحی نیز وجود دارد.

