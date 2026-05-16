سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران گفت: با مشترکان بد مصرف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهنام بخشی سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تهران همچنان شهر حساسی از نظر تأمین آب است، اما مشترکان هوشمند و آیندهنگر نقش مهمی در مدیریت مصرف داشتهاند. سال گذشته در ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد مشترکان خوشمصرف حدود ۲۹ درصد بود، اما با همراهی مردم و اقداماتی که در حوزه مدیریت مصرف انجام شد، این رقم به ۴۰ درصد رسید.
او ادامه داد: این حرکت، اقدامی امیدوارکننده بود که توانست تهران را از شرایط خطر آبی نجات دهد؛ البته در کنار کارهای فرهنگی، توسعه تأسیسات و تسریع در انتقال آب از طالقان به تهران نیز انجام شد، اما مهمترین عامل، همراهی مردم در مدیریت مصرف بود.
بخشی با اشاره به وضعیت فعلی مصرف آب در تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد مشترکان در دسته خوشمصرف قرار دارند و ۶۰ درصد نیز پرمصرف یا بد مصرف هستند. امیدواریم با همراهی مردم و رعایت نکات دقیق در مدیریت مصرف، این ۶۰ درصد نیز به سمت خوشمصرفی حرکت کنند.
سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران توضیح داد: به عبارتی در تهران از هر ۱۰ مشترک، چهار مشترک در محدوده الگوی مصرف آب قرار دارند و کمتر از ۱۲ هزار لیتر در ماه مصرف میکنند، اما شش خانواده بیش از الگوی مصرف یعنی بیش از ۲۴ هزار لیتر در ماه و بعضاً بیشتر از این مقدار مصرف دارند که در دسته مشترکان بد مصرف قرار میگیرند.
او افزود: در سالهای گذشته اقدامات فرهنگی مختلفی انجام شد؛ از مشترکان خوشمصرف تقدیر شد، پلاکهای خوشمصرفی بر درب منازل نصب شد و کارهای رسانهای نیز صورت گرفت. اکنون تمرکز ما بیشتر بر مشترکان پرمصرف است؛ برای این مشترکان اخطار صادر شده و پیامکهای مربوط به میزان مصرف نیز ارسال شده است.
بخشی گفت: در بسیاری از موارد در میان مشترکان پرمصرف نوعی غفلت مشاهده میشود؛ غفلت از مصارف غیرضروری، بیتوجهی به اقداماتی که میتواند مصرف را کاهش دهد، رها کردن کولرها و همچنین توجه نکردن به مدت زمان استحمام از جمله مواردی است که تأثیر زیادی بر افزایش مصرف آب دارد.
او درباره راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مصرف نیز بیان کرد: پیشنهاد ما به مشترکان پرمصرف استفاده از ادوات کاهنده مصرف آب است. امسال مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران برنامه دارد مشترکان پرمصرف را به نصب کاهندهها دعوت کند؛ تجهیزاتی که میتواند تا ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد و تا حدود ۵۰ درصد نیز در مبلغ قبض آببها تأثیر مستقیم داشته باشد.
سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: مشترکان میتوانند با هماهنگی اهالی ساختمان، درخواست خود را در سامانه ۱۲۲ ثبت کنند. پس از انجام کارشناسی، همکاران ما کاهندهها را برای آنها نصب میکنند. هزینه این ادوات نیز در ۱۲ قسط روی قبض آب محاسبه میشود که هر قسط کمتر از ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
او تأکید کرد: این اقدام هم به آینده تأمین آب تهران کمک میکند، هم باعث میشود ذخایر آبی مخازن داخل منازل دیرتر تخلیه شود و هم به اقتصاد خانوادهها کمک میکند و در نهایت به پایداری شبکه آب تهران کمک شایانی خواهد کرد.
بخشی در پاسخ به این پرسش که آیا مشترکان پرمصرف در صورت اصلاح نکردن روند مصرف در تابستان با قطعی آب مواجه خواهند شد؟ گفت: با مشترکان بد مصرف بدون اغماض برخورد خواهد شد. برای مشترکان پرمصرف نیز سه مرحله اخطار در نظر گرفته شده و در صورت عدم همراهی، قطع موقت آب به ترتیب ۱۲ ساعت، سپس ۲۴ ساعت و در نهایت ۷۲ ساعت اعمال میشود.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد مشترکان در طبقه خوشمصرف قرار دارند و بدون اینکه بهداشت، سلامت و رفاه آنها آسیب ببیند در همین محدوده مصرف میکنند؛ بنابراین قرار نیست از سهم مشترکان خوشمصرف، به دلیل پرداخت هزینه بیشتر توسط پرمصرفها برداشت شود.