باشگاه خبرنگاران جوان - مقامهای آمریکایی در اقدامی مداخلهجویانه اقدام به ربودن و انتقال یک شهروند عراقی به خاک این کشور کردهاند؛ فردی که واشنگتن مدعی است با گروههای مقاومت در عراق ارتباط داشته است.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد «محمد باقر الساعدی» شهروند عراقی را بازداشت و به واشنگتن منتقل شده است.
طبق گزارش المیادین، آمریکا در تلاش برای توجیه این آدمربایی این شهروند عراقی را یکی از فرماندهان گردانهای حزبالله خوانده است.
بر اساس ادعای بیانیه منتشرشده از سوی این وزارتخانه، برای السعدی ۶ اتهام مرتبط با آنچه «اقدامات تروریستی» خوانده شده، مطرح گردیده است. مقامهای آمریکایی مدعیاند این اتهامها به فعالیتهای او در گردانهای حزبالله عراق مربوط میشود.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی شده است محمد باقر الساعدی متهم است که افراد دیگری را برای حمله به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هدایت کرده است.
در این بیانیه آمده است که الساعدی بر اساس اتهامات مندرج در شکایتنامه که امروز علنی شد، دستگیر شده است. سپس او قبل از استرداد به ایالات متحده، به بازداشتگاهی در خارج از ایالات متحده منتقل شد و در آنجا در برابر قاضی فدرال سارا نتبورن در منهتن حاضر گردید که دستور بازداشت او تا زمان محاکمه را صادر کرد.
تاکنون واکنش رسمی از سوی نهادهای عراقی یا گروههای مقاومت درباره این خبر اعلام نشده است.