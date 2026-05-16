باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - زینب روستایی، رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویژه طلاب خبر داد و گفت: دانشکده علوم قرآنی شیراز از مجموعه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت ۳۲ سال است که به آموزش و تربیت نیروهای متخصص در رشته علوم قرآنی مشغول است.
او افزود: از جمله دستاوردهای شاخص این دانشکده میتوان به موفقیت هر ساله دانشجویان در المپیادهای کشوری، قبولی دانش آموختگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای تراز اول کشور، و نیز استقبال و درخواست نهادهای انقلابی برای جذب نیروی کار از میان دانشآموختگان این دانشکده اشاره کرد.
روستایی یادآور شد: دانشکده علوم قرآنی شیراز از میان طلاب دارای مدرک سطح ۲ یا لیسانس دانشگاهی به همراه مدرک سطح یک حوزه، خواهران و برادران علاقهمند به رشته علوم قرآنی گرایشهای (ادبی و مستشرقان) در مقطع کارشناسی ارشد به صورت رایگان و با آزمون داخلی، دانشجو میپذیرد.
رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز افزود: زمان ثبتنام از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵ است و آزمون پذیرش آن نیز در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که از پذیرفتهشدگان مصاحبه به عمل میآید.
روستایی با اشاره به منابع آزمون گفت: این آزمون از منابعی، چون مبادئ العربیة (بخش نحو) جلد ۴ تنقیح حمید محمدی؛ علوم قرآنی، آیتالله معرفت؛ آشنایی با علوم حدیث، علی نصیری برگزار خواهد شد.
او در خصوص پذیرش طلاب در مقطع دکتری اطلاع داد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مقطع دکتری ویژه طلاب در دانشکده علوم قرآنی استان قم و مشهد ثبت نام به عمل میآورد.
او در پایان ادامه داد: برای کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان میتوانند با شمارههای ۰۷۱۳۶۲۷۲۷۲۰، ۰۹۰۳۹۸۰۶۲۲۱ و ۰۹۳۹۵۴۹۴۹۴۱ تماس گرفته و یا به وبگاه دانشگاه https://quran.ac.ir/tollab و دانشکده علوم قرآنی شیراز https://shiraz.quran.ac.ir مراجعه کنند.