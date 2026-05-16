رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز با اشاره به سابقه ۳۲ ساله این مرکز در تربیت نیروهای متخصص قرآنی، از آغاز ثبت‌نام کارشناسی ارشد ویژه طلاب و برگزاری آزمون در ۶ شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - زینب روستایی، رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ویژه طلاب خبر داد و گفت: دانشکده علوم قرآنی شیراز از مجموعه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت ۳۲ سال است که به آموزش و تربیت نیرو‌های متخصص در رشته علوم قرآنی مشغول است.

او افزود: از جمله دستاورد‌های شاخص این دانشکده می‌توان به موفقیت هر ساله دانشجویان در المپیاد‌های کشوری، قبولی دانش آموختگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه‌های تراز اول کشور، و نیز استقبال و درخواست نهاد‌های انقلابی برای جذب نیروی کار از میان دانش‌آموختگان این دانشکده اشاره کرد.

روستایی یادآور شد: دانشکده علوم قرآنی شیراز از میان طلاب دارای مدرک سطح ۲ یا لیسانس دانشگاهی به همراه مدرک سطح یک حوزه، خواهران و برادران علاقه‌مند به رشته علوم قرآنی گرایش‌های (ادبی و مستشرقان) در مقطع کارشناسی ارشد به صورت رایگان و با آزمون داخلی، دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز افزود: زمان ثبت‌نام از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵ است و آزمون پذیرش آن نیز در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که از پذیرفته‌شدگان مصاحبه به عمل می‌آید.

روستایی با اشاره به منابع آزمون گفت: این آزمون از منابعی، چون مبادئ العربیة (بخش نحو) جلد ۴ تنقیح حمید محمدی؛ علوم قرآنی، آیت‌الله معرفت؛ آشنایی با علوم حدیث، علی نصیری برگزار خواهد شد.

او در خصوص پذیرش طلاب در مقطع دکتری اطلاع داد: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مقطع دکتری ویژه طلاب در دانشکده علوم قرآنی استان قم و مشهد ثبت نام به عمل می‌آورد.

او در پایان ادامه داد: برای کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره‌های ۰۷۱۳۶۲۷۲۷۲۰، ۰۹۰۳۹۸۰۶۲۲۱ و ۰۹۳۹۵۴۹۴۹۴۱ تماس گرفته و یا به وبگاه دانشگاه https://quran.ac.ir/tollab و دانشکده علوم قرآنی شیراز https://shiraz.quran.ac.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: ثبت نام ، دانشجو ، طلاب ، کارشناسی ارشد ، تحصیل رایگان ، علوم قرآنی ، شیراز
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه فرهنگیان
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ثبت نام حدود ۳۶۵ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۲/ امشب آخرین مهلت ثبت نام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
آخرین اخبار
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال فارس
دانشگاه صنعتی شیراز مجری سامانه هوشمند بازار مرغ فارس
گرانفروشان فارس ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند/پلمب ۳۵ واحد صنفی
فرصت تحصیل رایگان در ارشد علوم قرآنی برای طلاب
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قطعه نشا در مرودشت/ صادرات نشای مرودشت به استان‌های همجوار
تخلف ۱۲ شرکت حمل‌ونقل در فارس
انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز
انسداد ۹۶ چاه غیرمجاز و توقیف ۶۷ دستگاه حفاری در شیراز
تصادف مینی بوس و پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز
عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی واژگونی پژو پارس در سورمق