باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – در مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد مازندران در بخشهای پسران و دختران ۱۳۰ اسکیت باز از ۱۴ شهرستان در ۷ رده سنی در سرخرود باهم به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر معرفی شدند.
در حاشیه این مسابقات از خانوادههای گرانقدر شهدای ورزشکار سعید محمودی شهید جنگ ۱۲ روزه و فرهاد صالحی شهید ناو دنا تجلیل به عمل آمد.
حسین خیری نیا رئیس هیات اسکیت مازندران، محمد فاضل زاده رئیس اداره ورزش و جوانان محمود آباد، صابر اکبرزاده عضو شورای شهر سرخرود، محمدرضا براری قهرمان وزنه برداری جهان و دیگر مسئولان نیز حضور داشتند.
مسابقات به میزبانی شهرستان محمودآباد و در آکادمی اسکیت مازندران واقع در شهر سرخرود برگزار شد.
نتایج بخش دختران
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۸
اول: آرشام مجتهدی (قائمشهر)
دوم: کیاشا حاتمی (تنکابن)
سوم: فرهام موسوی (آمل)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷
اول: امیررضا شیرزاد سوادکوهی (ساری)
دوم: تیام موسوی (نوشهر)
سوم: محمداسحاقی (نوشهر)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶
اول: علیسا قاسم نژاد (تنکابن)
دوم: ابوالفضل یحیی پور (آمل)
سوم: مهدیار اسحقی تیموری (نوشهر)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵
اول: شهراد قانون (ساری)
دوم: ویهان فامیلی (آمل)
سوم مشترک: ساتیار خشوعی (آمل) و بارمان شیروی (آمل)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴
اول: مهبد متانی (قائمشهر)
دوم: مهدی شیخ معتمدی (آمل)
سوم: فراز غفاریان (آمل)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۳_۹۲
اول: رها روحی (ساری)
دوم: امیر علی عبداللهی (ساری)
سوم: آرشین حانمی (عباس اباد)
نفرات اول تا سوم رده سنی۹۰_۹۱
اول: آرسام محبی (تنکابن)
دوم: کیان شیرازی (آمل)
سوم: سید یاسین یداللهی (بهشهر)
نتایج بخش دختران
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۸
اول: تارا اسدی (ساری)
دوم: دیا خزایی (نوشهر)
سوم مشترک: نیلارز اذری (آمل) و بارانا کاظمی (آمل)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷
اول: نگار حسن زاده (آمل)
دوم: مانلی نوری (ساری)
سوم مشترک: سلنا مهدی نیا (قائمشهر) و مرسانا واعظی (آمل)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶
اول: رسپینا کاظم پور (آمل)
دوم: حلما رحیمی (ساری)
سوم مشترک: هلنا مقدم (ساری) و جانان پارسی (محمود آباد)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵
اول: هانا مشایخی (نور)
دوم: آیسا غلامی (ساری)
سوم: دنیز واحدی (ساری)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴
اول: آتریسا قاسمی (ساری)
دوم: الساحسینی (آمل)
سوم مشترک: زهرا عبدلی (آمل) و سایدا ترکی (نوشهر)
نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۲_۹۳
اول: فاطیما کلانتری (ساری)
دوم: دلیار اهنگری (ساری)
سوم: ثنا فیضی (فریدونکنار)
نفرات اول تا سوم رده سنی۹۰_۹۱
اول: فرناز موسی زاده (بهشهر)
دوم: فریما فرهادی (ساری)
سوم: نیلوفر حسینی (ساری)