باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – در مسابقات اسکیت سرعت دستجات آزاد مازندران در بخش‌های پسران و دختران ۱۳۰ اسکیت باز از ۱۴ شهرستان در ۷ رده سنی در سرخرود باهم به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

در حاشیه این مسابقات از خانواده‌های گرانقدر شهدای ورزشکار سعید محمودی شهید جنگ ۱۲ روزه و فرهاد صالحی شهید ناو دنا تجلیل به عمل آمد.

حسین خیری نیا رئیس هیات اسکیت مازندران، محمد فاضل زاده رئیس اداره ورزش و جوانان محمود آباد، صابر اکبرزاده عضو شورای شهر سرخرود، محمدرضا براری قهرمان وزنه برداری جهان و دیگر مسئولان نیز حضور داشتند.

مسابقات به میزبانی شهرستان محمودآباد و در آکادمی اسکیت مازندران واقع در شهر سرخرود برگزار شد.

نتایج بخش دختران

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۸

اول: آرشام مجتهدی (قائمشهر)

دوم: کیاشا حاتمی (تنکابن)

سوم: فرهام موسوی (آمل)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷

اول: امیررضا شیرزاد سوادکوهی (ساری)

دوم: تیام موسوی (نوشهر)

سوم: محمداسحاقی (نوشهر)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶

اول: علیسا قاسم نژاد (تنکابن)

دوم: ابوالفضل یحیی پور (آمل)

سوم: مهدیار اسحقی تیموری (نوشهر)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵

اول: شهراد قانون (ساری)

دوم: ویهان فامیلی (آمل)

سوم مشترک: ساتیار خشوعی (آمل) و بارمان شیروی (آمل)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴

اول: مهبد متانی (قائمشهر)

دوم: مهدی شیخ معتمدی (آمل)

سوم: فراز غفاریان (آمل)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۳_۹۲

اول: رها روحی (ساری)

دوم: امیر علی عبداللهی (ساری)

سوم: آرشین حانمی (عباس اباد)

نفرات اول تا سوم رده سنی۹۰_۹۱

اول: آرسام محبی (تنکابن)

دوم: کیان شیرازی (آمل)

سوم: سید یاسین یداللهی (بهشهر)

نتایج بخش دختران

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۸

اول: تارا اسدی (ساری)

دوم: دیا خزایی (نوشهر)

سوم مشترک: نیلارز اذری (آمل) و بارانا کاظمی (آمل)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۷

اول: نگار حسن زاده (آمل)

دوم: مانلی نوری (ساری)

سوم مشترک: سلنا مهدی نیا (قائمشهر) و مرسانا واعظی (آمل)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۶

اول: رسپینا کاظم پور (آمل)

دوم: حلما رحیمی (ساری)

سوم مشترک: هلنا مقدم (ساری) و جانان پارسی (محمود آباد)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۵

اول: هانا مشایخی (نور)

دوم: آیسا غلامی (ساری)

سوم: دنیز واحدی (ساری)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۴

اول: آتریسا قاسمی (ساری)

دوم: الساحسینی (آمل)

سوم مشترک: زهرا عبدلی (آمل) و سایدا ترکی (نوشهر)

نفرات اول تا سوم رده سنی ۹۲_۹۳

اول: فاطیما کلانتری (ساری)

دوم: دلیار اهنگری (ساری)

سوم: ثنا فیضی (فریدونکنار)

نفرات اول تا سوم رده سنی۹۰_۹۱

اول: فرناز موسی زاده (بهشهر)

دوم: فریما فرهادی (ساری)

سوم: نیلوفر حسینی (ساری)