مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اهمیت حفظ بازارهای صادراتی، از انجام دادن فرآیندهای برگزاری کمیسیون مشترک بین ایران و تونس، نیجر، نیجریه، عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به محدودیت‌های صادراتی برخی محصولات کشاورزی در شاریط اضطرار، گفت: نیازمندی‌های کشورهای همسایه به عنوان یک بازار باثبات برای ما دارای اهمیت است؛ از این‌رو با در نظر گرفتن نیازمندی داخلی و در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی مازاد نیاز داخلی را برای حفظ بازارهای هدف را صادر کردیم.

همچنین این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات در نظر گرفته شده در ماه‌های آینده محدودیت‌های صادراتی محصولات پایین دست پتروشیمی و فولادی نیز برداشته شود.

او در ادامه نقش برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و پاویون‌های خارجی را توسعه تجارت خارجی پررنگ ارزیابی کرد و افزود: صدور مجوز اعزام هیات تجاری و برپایی پاویون‌های بین‌المللی هم اکنون در حال انجام است؛ و در کنار این موارد ارتباط دفاتر منطقه‌ای به‌عنوان قلب سازمان با مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها برقرار است و هماهنگی‌ و همکاری‌های لازم در این زمینه وجود دارد.

ربیهاوی در ادامه به برگزاری کمیسیون‌های مشترک پرداخت و ادامه داد: فرآیند برگزاری کمیسیون مشترک در حال انجام است و این فرآیندها با کشورهای مانند تونس، نیجر، نیجریه، عمان و ... به مرحله نهایی نزدیک است و امیدواریم در نیمه دوم سال موضوع کمیسیون‌های مشترک ایران با کشورهای نامبرده را اجرایی کنیم.

به گفته مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران؛ متولی برگزاری کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون مشترک مانند کمیته تجاری، صنعتی، معدنی ... سازمان توسعه تجارت ایران است که با بعضی از کشورها از جمله عراق، ترکیه، عمان، آفریقای جنوبی این کمیته‌ها را تشکیل و بنا داریم که آن را عملیاتی کنیم تا وظایف سازمان توسعه تجارت به‌منظور تسهیل و تقویت تجارت خارجی با کشورهای همسایه و غیر همسایه را در سایه این کمیته‌ها باجدیت پیگیری کنیم.

او فعالیت رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری را مفید ارزیابی کرد و افزود: موضوع نیازمندی‌های صادراتی کشورهای هدف یکی از وظایف رایزنان بازرگانی است آنها ظرفیت صادراتی این کشورها را به ما اعلام و ما نیز جریان صادرات را با این کشورها دنبال کردیم.

ربیهاوی در پایان با اشاره به مکاتبات دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با استان‌های مرزی، گفت: ظرفیت‌های صادراتی استان‌های هرمزگان، خوزستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی بررسی شده است و امکان واردات کالای اساسی و مواد اولیه تولید از مبادی مرزی این استان‌ها را با توجه به اختیاراتی که به استانداری‌ها داده شده است پیگیری می‌کنیم.