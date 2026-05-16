باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران گفت: مجموعهای از نهادها از جمله وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، مربیان بهداشت مدارس، نیروهای هلال احمر و سازمان محیط زیست در حوزه سلامت فعالیت میکنند و این همکاری بینسازمانی نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند.
او با اشاره به اینکه سلامت یکی از محورهای کلیدی نظام تعلیم و تربیت کشور است، افزود: آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیتهای برنامهای، نیروی انسانی و محتوای آموزشی، به همراه همکاری وزارت بهداشت، در تلاش است تا سلامت جسمی و روانی دانشآموزان را بهبود بخشد؛ زیرا سلامت پایه و اساس جامعه است و سلامت جسم و روان به یکدیگر مرتبط هستند.
کاظمی ادامه داد: فردی که از سلامت جسمی برخوردار نیست، معمولاً دچار مشکلات روانی نیز میشود و بالعکس، اختلالات روانی میتوانند بر سلامت جسم تأثیر بگذارند. به همین دلیل آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط در هر دو حوزه جسمی و روانی برنامهریزی میکند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین به فعالیت مربیان بهداشت در مدارس اشاره کرد و گفت: علاوه بر بهرهگیری از مربیان بهداشت و محتوای آموزشی مناسب، همکاریهای میدانی مشترک میان آموزش و پرورش و وزارت بهداشت میتواند تحولات مثبتی در حوزه سلامت دانشآموزان ایجاد کند.
او از دستیابی نظام آموزشی به پوشش کامل سنجش سلامت خبر داد و تصریح کرد: سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است و تقریباً هیچ دانشآموزی بدون انجام سنجش سلامت ثبتنام نمیشود. تشکیل پرونده سنجش سلامت شرط ثبتنام و ورود به پایه اول ابتدایی است.
کاظمی همچنین به اجرای برنامههای سلامتمحور در مدارس اشاره کرد و گفت: طرحهایی مانند سلامت دهان و دندان و سایر برنامههای بهداشتی با همکاری وزارت بهداشت در طول سال تحصیلی دنبال میشود و برنامههای تکمیلی دیگری نیز در این زمینه در حال اجرا است.
او یکی از مهمترین ظرفیتهای ایجادشده در مدارس را طرح سفیران سلامت دانست و افزود: در این طرح، مسئولیت مراقبت از سلامت در کلاسها و مدارس به دانشآموزان واگذار شده است تا علاوه بر مراقبت از خود، نسبت به سلامت دیگران نیز احساس مسئولیت کنند.
کاظمی با اشاره به شعار هفته سلامت خاطرنشان کرد: شعار امسال دو محور اصلی دارد؛ نخست همبستگی و مشارکت جمعی و دوم تکیه بر علم، دانش و آگاهی. این دو محور از جهتگیریهای راهبردی حوزه سلامت محسوب میشوند و برنامههای متعددی تحت این راهبردها دنبال خواهد شد.
همچنین علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، نیز در جمع خبرنگاران بر اهمیت سلامت جسم، روان و معنوی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: با توجه به بحرانها و حوادثی که در سطح منطقه و جامعه رخ میدهد، توجه به حوزه سلامت روان بیش از پیش ضروری شده است.
او افزود: انتشار اخبار جنگ، شنیدن صدای انفجارها و فضای روانی ناشی از بحرانها نیازمند ورود جدی نهادهای مسئول به حوزه سلامت روان است. در این زمینه باید خودمراقبتی، توانمندسازی افراد، آموزش خانوادهها، دانشآموزان و جامعه به صورت همزمان پیگیری شود.
رئیسی با تأکید بر پیچیدگی موضوع سلامت روان گفت: این موضوع گسترده و پیچیده است و نمیتوان تنها با یک جلسه مشاوره مشکلات آن را حل کرد. در حوزه پیشگیری و افزایش تابآوری، توانمندسازی جامعه اهمیت زیادی دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین از اقدامات انجامشده در زمینه مداخلات روانی خبر داد و گفت: برای خانوادههایی که در بحرانها آسیب دیدهاند، برنامههای ویژهای در نظر گرفته شده و خدمات مشاورهای گستردهای ارائه میشود.
او افزود: در دوران جنگ، سامانههای مشاورهای فعال شدند و بیش از ۳ هزار مشاور در سراسر کشور، همراه با مشاوران وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و سایر نهادها، خدمات مشاورهای مشترکی ارائه کردند.
رئیسی همچنین از اجرای طرح گسترده غربالگری سلامت روان خبر داد و گفت: در طول دوران جنگ، حدود ۵ میلیون نفر، به ویژه خانوادههای آسیبدیده مورد غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار نفر دارای علائم مثبت تشخیص داده شدند. پس از بررسیهای تکمیلی، حدود ۱۰ درصد آنان نیازمند مداخلات تخصصی و درمانی بودند که به مراکز مربوطه ارجاع شدند.
در ادامه یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، با ابراز تأسف از وقایع تلخ اخیر، بر وضعیت اسفبار هموطنان و همکاران فرهنگی تأکید کرد. وی بیان داشت که حوادث نهم اسفندماه، باعث جدایی ناگهانی بسیاری از افراد از خانوادههایشان شد و پس از فروکش کردن درگیریها، فقدان مسکن، خانه و تمام لوازم زندگی برای بسیاری از هموطنان، تلخی این حوادث را دوچندان کرده است. این آسیبها نه تنها جامعه معلمان، بلکه سرایداران مدارس را نیز در برگرفته است.
برای مقابله با این چالش، خانواده بزرگ آموزش و پرورش استان تهران، پویش "همکار همدل" را کلید زده است. این پویش با هدف حمایت از همکاران و سرایدارانی که تمام دارایی خود را از دست دادهاند، راهاندازی شده است. بهارلو با فراخواندن جامعه فرهنگیان به حس همدردی و همدلی، از دانشآموزان و اولیای گرامی درخواست کرد تا با مشارکت در این پویش، حتی با کمترین کمک، در تأمین نیازهای ضروری آسیبدیدگان سهیم شوند و بارقهای از امید را در دل آنان روشن سازند. او همچنین از استقبال چشمگیر از این پویش در سراسر استان تهران ابراز خرسندی کرد.
برگزاری امتحانات نهایی به صورت حضوری
در خصوص امتحانات نهایی، بهارلو قاطعانه اعلام کرد که این آزمونها به صورت حضوری برگزار خواهند شد و هیچگونه تصمیمی برای برگزاری مجازی اتخاذ نشده است. یک کارگروه تخصصی در حال حاضر با حضور نمایندگان آموزشی از شهرستانها، مشغول بررسی دقیق سناریوهای مختلف برگزاری امتحانات است و نتایج نهایی پس از اتمام بررسیها، به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، با اشاره به اهمیت سلامت دانشآموزان، بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی در پایگاههای تغذیه مدارس تأکید کرد. لیست دقیقی از اقلام مجاز و غیرمجاز تغذیه به مدارس ابلاغ شده است. همچنین، مکانهای عرضه مواد غذایی باید تمامی ضوابط و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند. مدارس متقاضی راهاندازی پایگاه تغذیه، ملزم به دریافت گواهی سلامت و مجوز رسمی از ادارات کل آموزش و پرورش پس از رعایت استانداردها هستند تا امکان ارائه خدمات تغذیهای به دانشآموزان برایشان فراهم گردد.