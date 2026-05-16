باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه آژاکس آمستردام در نظر دارد در پنجره نقل و انتقالات تابستانی، تراشتگن، دروازهبان بارسلونا را به خدمت بگیرد. این باشگاه هلندی که یوردی کرویف، مدیر فنی آن است و احتمالاً میشل، سرمربی فعلی خیرونا، هدایت تیم را در فصل آینده بر عهده خواهد گرفت، به دنبال جذب یک دروازهبان باتجربه برای تقویت خط دروازه خود است.
طبق گزارش «موندو دیپورتیوو»، علاوه بر تراشتگن، آژاکس همچنین اینیاکی پنیا، دروازهبان قرضی بارسلونا در الچه را نیز زیر نظر دارد. یوردی کرویف قصد دارد با جذب یک دروازهبان شناختهشده، تیم خود را برای فصل آینده تقویت کند. مارک فلکن از بایر لورکوزن نیز در لیست گزینههای این باشگاه هلندی قرار دارد.
تراشتگن و اینیاکی پنیا پس از پایان دوران قرضی خود در خیرونا و الچه، به بارسلونا باز خواهند گشت، اما آینده این دو بازیکن در باشگاه کاتالانی نامشخص است. هانسی فلیک و دکو، سرمربی و مدیر ورزشی بارسلونا، برنامههای خود را برای فصل آینده بدون حضور این دو بازیکن تدوین کردهاند. بارسلونا در حال بررسی گزینههایی، چون انتقال دائمی یا حداقل یک فصل قرضی دیگر برای این دو دروازهبان است.
در حال حاضر، بارسلونا خوان گارسیا و وویچک شزنی را به عنوان دروازهبانان خود در اختیار دارد و همچنین در حال بررسی امکان جذب الکس رمیرو، دروازهبان رئال سوسیداد، برای فصل آینده است.