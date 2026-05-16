با نزدیک شدن به پنجره نقل و انتقالات تابستانی، آژاکس آمستردام به جذب تراشتگن علاقه نشان داده و همزمان عملکرد اینیاکی پنیا را نیز دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه آژاکس آمستردام در نظر دارد در پنجره نقل و انتقالات تابستانی، تراشتگن، دروازه‌بان بارسلونا را به خدمت بگیرد. این باشگاه هلندی که یوردی کرویف، مدیر فنی آن است و احتمالاً میشل، سرمربی فعلی خیرونا، هدایت تیم را در فصل آینده بر عهده خواهد گرفت، به دنبال جذب یک دروازه‌بان باتجربه برای تقویت خط دروازه خود است.

طبق گزارش «موندو دیپورتیوو»، علاوه بر تراشتگن، آژاکس همچنین اینیاکی پنیا، دروازه‌بان قرضی بارسلونا در الچه را نیز زیر نظر دارد. یوردی کرویف قصد دارد با جذب یک دروازه‌بان شناخته‌شده، تیم خود را برای فصل آینده تقویت کند. مارک فلکن از بایر لورکوزن نیز در لیست گزینه‌های این باشگاه هلندی قرار دارد.

تراشتگن و اینیاکی پنیا پس از پایان دوران قرضی خود در خیرونا و الچه، به بارسلونا باز خواهند گشت، اما آینده این دو بازیکن در باشگاه کاتالانی نامشخص است. هانسی فلیک و دکو، سرمربی و مدیر ورزشی بارسلونا، برنامه‌های خود را برای فصل آینده بدون حضور این دو بازیکن تدوین کرده‌اند. بارسلونا در حال بررسی گزینه‌هایی، چون انتقال دائمی یا حداقل یک فصل قرضی دیگر برای این دو دروازه‌بان است.

در حال حاضر، بارسلونا خوان گارسیا و وویچک شزنی را به عنوان دروازه‌بانان خود در اختیار دارد و همچنین در حال بررسی امکان جذب الکس رمیرو، دروازه‌بان رئال سوسیداد، برای فصل آینده است.

برچسب ها: آژاکس ، ترشتگن
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
جام حذفی اسپانیا؛
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
واکنش نویر به احتمال حضور در جام جهانی: به تیم ملی آلمان برنمی‌گردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار