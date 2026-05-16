کرملین زمان سفر پوتین به چین را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام کرملین، سفر پوتین به چین بر مسائل دوجانبه متمرکز خواهد بود و قرار است بیانیه مشترک و چند سند در جریان آن امضا شود.

کاخ ریاست‌جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مه (سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت) در سفری رسمی به چین خواهد رفت. 

در این سفر که در فاصله چند روز از سفر رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ به پکن انجام خواهد شد، قرار است درباره مهمترین مسائل روابط دوجانبه و تعمیق مشارکت و همکاری جامع بین روسیه و چین گفت‌و‌گو شود.

همچنین طبق اعلام کرملین، پس از مذاکرات، پوتین و شی قرار است یک بیانیه مشترک و تعدادی سند دوجانبه را امضا کنند.

پوتین همچنین با لی کیانگ، نخست‌وزیر چین دیدار خواهد کرد. روسای‌جمهور چین و روسیه در مراسم افتتاحیه «سال‌های آموزش روسیه و چین (۲۰۲۶-۲۰۲۷)» هم شرکت خواهند کرد.

این اولین بار است که چین میزبان سران دو قدرت بزرگ (آمریکا و روسیه) در یک ماه خارج از یک نشست چندجانبه است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، بازتابی از تلاش‌های پکن برای مدیریت روابط با هر دو طرف و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت محوری در بحبوحه نظم جهانیِ به شدت در حال تحول است.

