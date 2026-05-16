باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: در راستای توسعه روشهای نوین کشت و افزایش بهرهوری در تولید برنج، ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به روش خشککاری و با استفاده از دستگاه کمبینات زیر کشت ارقام پرمحصول برنج رفت.
او با اشاره به آمادهسازی مناسب اراضی برای اجرای این روش، افزود: اراضی مورد نظر پیش از کشت بهصورت لیزری تسطیح شده که این اقدام نقش مهمی در مدیریت بهتر آب، یکنواختی جوانهزنی و افزایش راندمان تولید دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: استفاده از روش خشککاری و بهرهگیری از ماشینآلات مکانیزه از جمله دستگاه کمبینات، علاوه بر کاهش مصرف آب و هزینههای تولید، موجب تسهیل عملیات کاشت و افزایش سرعت انجام کار در مزارع میشود.
او افزود: توسعه روشهای نوین کشت و ترویج استفاده از فناوریهای جدید در میان کشاورزان از برنامههای مهم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه برای ارتقای بهرهوری و پایداری تولید برنج در منطقه است.