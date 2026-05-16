باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۵ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان