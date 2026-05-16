باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد رسانه ملی در جنگ تحمیلی سوم گفت: الحمدالله سازمان صداوسیما بسیار خوب عمل کرد و به مثابه یک سنگر رسانهای همگام با رزمندگان به مقابله با جنگ روانی دشمن پرداخت و نقش مهمی در آگاهی بخشی به مردم و خنثی سازی شایعات دشمن داشت.
وی افزود: صداوسیما در برهه جنگ تحمیلی با به تصویر کشیدن توان کشور در حوزههای نظامی و دیپلماسی و همچنین حضور مردم در میدان؛ نقش چشمگیری در وحدت و انسجام ملی داشته است.
نماینده مردم مشهد و کلات از دستگاههای نظامی و نهادهای بالادستی درخواست کرد برای حفظ مرجعیت رسانهای صداوسیما اخبار جنگ را در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار صداوسیما قرار دهند.