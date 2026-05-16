مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از کشف و ضبط ۳۵۱ تن کود شیمیایی احتکار شده در یکی از انبارهای محدوده جاده اسکله شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس بشیرزاده اظهار کرد: در پی تشدید نظارت‌های میدانی بر زنجیره تامین نهاده‌های کشاورزی و در جریان گشت مشترک بازرسان سازمان جهادکشاورزی، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی، مقدار ۳۵۱ تن کود دی‌آمونیوم فسفات که به قصد احتکار در یک انبار نگهداری می‌شد، شناسایی و کشف شد.

وی با اشاره به اهمیت نهاده‌های کشاورزی در چرخه تولید بیان کرد: نهاده‌هایی مانند کود شیمیایی از کالاهای راهبردی در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند و هرگونه اختلال در توزیع یا احتکار آن‌ها می‌تواند به تولیدکنندگان و امنیت غذایی استان آسیب وارد کند.

مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، ادامه داد: این اقدام با هدف جلوگیری از ایجاد اخلال در بازار نهاده‌های کشاورزی و مقابله با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها انجام شده است.

بشیرزاده با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: پرونده مالکان این انبار برای رسیدگی قانونی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی همچنین بر ادامه گشت‌های مشترک و نظارت‌های میدانی برای جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در سطح استان تأکید کرد.

برچسب ها: احتکار ، کشف کالا
