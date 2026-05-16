سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: فروردین ماه امسال۶ هزار و ۳۴۷ تن مرغ از مازندران به تهران و برخی استان‌های کشور ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیموری یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کمبودی در بازار استان مشاهده نمی‌شود، گفت: همکاری مجموعه‌های اجرایی، زنجیره تولید کشاورزی، مباشران توزیع، شبکه نظارتی و حمایت‌های ملی و استانی موجب شده است که در بخش‌های کلیدی بازار کمبودی وجود نداشته باشد

او با اشاره به ضرورت و تداوم پایش لحظه‌ای بازار، افزود: اقدامات مدیریت توسعه بازرگانی این سازمان در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی به‌گونه‌ای پیش رفت که نیاز بازار استان به‌صورت مستمر پاسخ داده شد و آرامش نسبی در شبکه توزیع حفظ شد.

تیموری یانسری ادامه داد: ۳۰۰ تن برنج سفید هندی دانه بلند ایام پایانی پارسال به استان تخصیص یافت که تاکنون ۲۸۴ تن، با رعایت ضوابط قانونی و قیمت مصوب، توسط مباشران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خریداری و توزیع شده است.

او افزود: ۵۹۸ تن شکر نیز با قیمت مصوب به استان اختصاص یافت که از این میزان، ۴۹۷ تن توزیع شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه مازندران در زنجیره تأمین مرغ کشور، گفت: این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در ارسال مرغ به سایر استان‌ها به‌ویژه تهران نیز نقش مهمی ایفا کرده است.

او افزود: از ابتدای فروردین‌ماه امسال تاکنون، بیش از ۴۸۲۶ تن گوشت مرغ آماده طبخ به تهران و بیش از ۱۵۲۱ تن به سایر استان‌ها ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در همین مدت بیش از ۹۶۴۰ تن گوشت مرغ شامل قطعه‌بندی و فرآوری نیز در داخل استان توزیع شده است.

او افزود: توزیع مرغ منجمد با قیمت ۲۳۰ هزار تومان ادامه دارد و تاکنون ۲۸.۷ تن از این محصول در استان عرضه شده است.

تیموری‌یانسری گفت: با توجه به حضور بیش از ۱۵ میلیون مسافر در استان، هماهنگی عملیاتی دقیق و شبانه‌روزی در سطح ملی و استانی، به‌ویژه در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و تیم اقتصادی استانداری مازندران، موجب شد هیچ‌گونه خللی در بازار ایجاد نشود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: توزیع مرغ ، تولید مرغ
