۷۰ درصد هزینه تولید دارو تابع ارز آزاد است

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مرضیه بذرافشان گفت: حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولید دارو از جمله هزینه تامین مواد جانبی دارویی(اکسپیانت‌ها)، کاغذ، چاپ، پلاستیک، پلیمر و غیره تابع ارز آزاد بوده و برای آن ارز ترجیحی پرداخت نمی‌شود.

وی بیان کرد: یکی از بزرگترین و مهمترین علل کمبودهای دارویی در کشور و به تبع آن در استان به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم قیمت‌گذاری‌ دستوری بدون لحاظ هزینه‌های واقعی تولید دارو از جمله هزینه‌های جانبی تولید دارو است که به تولید کننده تحمیل می‌شود.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی هشدار داد: وقتی تولید یک محصول دارویی برای تولیدکننده به صرفه نباشد این امر سبب تعطیلی خطوط تولید دارو، تعدیل نیرو و در نهایت کمبود محصول می‌شود.

بذرافشان افزود: از این رو هزینه‌های جانبی تولید دارو باید در قیمت‌گذاری دارویی لحاظ شود تا پس از چند سال اصلاح قیمت دارو منجر به کاهش توان خرید توسط داروخانه ها و ایجاد کمبود دارویی و در پی آن بروز مشکل برای بیماران در تهیه دارو نشود.

لزوم بروزرسانی ساختار پلکانی ضوابط قیمت‌گذاری دارو در زمان اصلاح قیمت‌ها

معاون حقوقی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه دارو آنکه که ساختار پلکانی ضوابط قیمت‌گذاری دارو در زمان اصلاح نرخ ها، بروزرسانی نمی‌شود به گونه‌ای که حاشیه سود قیمت جدید از حاشیه سود قیمت قبلی پایین‌تر است.

وی عنوان کرد : با احتساب هزینه‌های داروخانه، مالیات پرداختی و تاخیر چند ماهه در تسویه مطالبات بیمه‌ای عملا خرید بسیاری از اقلام دارویی‌ برای داروخانه مقرون به صرفه نیست و گردش کمّی حاصل از تامین و عرضه این داروها را در داروخانه با مشکل مواجه می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: سازمان غذا و دارو برای چابکی زنجیره تامین دارو زودتر در این حوزه ورود کند و پلکان ضوابط قیمت‌گذاری دارویی بروز رسانی و اصلاح شود.

کمبود نقدینگی داروخانه‌ها، عامل مهم دیگر در ایجاد کمبودهای دارویی

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی ایجاد بحران کمبود نقدینگی داروخانه‌ها را عامل مهم دیگر در ایجاد کمبودهای دارویی عنوان کرد و گفت: علت اصلی ایجاد این کمبود نقدینگی تاخیر در بازپرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر اعم از بیمه‌های پایه و تکمیلی و افزایش روزافزون هزینه‌های جاری داروخانه‌ها در ارائه خدمات دارویی است.

دکتر بذرافشان افزود: هم اینک مطالبات معوق داروخانه‌های استان از بیمه سلامت حدود هفت ماه، از بیمه تامین اجتماعی حدود پنج ماه و از بیمه نیروهای مسلح سه ماه است.

وی ادامه داد: این تاخیر در پرداخت مطالبات و ایجاد بحران کمبود نقدینگی داروخانه‌ها سبب می‌شود آنها توان تامین دارو به ویژه درمورد داروهای گران قیمت بیماران خاص و صعب العلاج را نداشته باشند.

معاون حقوقی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور بیان کرد: با این وجود داروخانه‌های خصوصی استان و کشور تاکنون با تامین هزینه تامین دارو از سرمایه شخصی خود همچون سابق در حال خدمت‌رسانی بیمه‌ای بیماران هستند.

تغییر رویکرد اخیر شرکتهای توزیع دارو عامل دیگر ایجاد کمبود دارویی در داروخانه‌ها

معاون حقوقی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور علت دیگر ایجاد کمبود دارو در داروخانه‌ها را عدم همکاری شرکت‌های توزیع دارو با داروخانه‌ها به ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه همه حلقه‌های زنجیره تامین دارو اعم از تولید، توزیع و عرضه باید در کنار هم باشند اما طی این مدت حلقه توزیع و شرکت‌های پخش، همکاری و مساعدت مورد انتظار را با داروخانه‌ها نداشته‌اند.

بذرافشان افزود: به طور مثال موارد کاهش زمان تسویه فاکتورهای خرید دارو، تسویه پای بار یا الزام به صدور چک پای بار و یا تسویه نزدیک به نقدی در این ایام افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های توزیع با ایجاد اقداماتی شبیه به سبد فروشی، عرضه القایی و فروش اجباری داروهایی که مورد نیاز داروخانه‌ها نیست در کنار داروهای مورد نیازی که با کمبود مواجهند، سبب می‌شوند داروخانه‌ها از خرید داروی مورد نیاز محروم بمانند که این امر نیز یکی از عوامل ایجاد کمبود دارو در داروخانه‌ها به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا