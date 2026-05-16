یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تخصیص بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و مصرف بهینه آب و پلاستیک، بر ضرورت نظارت بر بازار پتروشیمی نیز، تأکید کرد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درمورد وضعیت کشاورزی گفت: در این ایام که آتشبس است به دلیل این که یکی از رسالتهای کمیسیون کشاورزی، پیگیری امنیت غذایی مردم در کلیه ابعاد است بیش از ۵۰ جلسه را برگزار کرد که این جلسات نظارتی بودند برای این که اطمینان خاطری وجود داشته باشد که امنیت غذایی همچنان برقرار است.
رفیعی ادامه داد: در جنگی که علیه ایران اتفاق افتاد باعث شد که موضوع غذا و تأمین آن نه صرفاً در ایران بلکه در همه دنیا تحتالشعاع قرار بگیرد.
موضوع غذا حتی در کشورهای توسعهیافته و برخوردار مثل کشورهای اروپایی به شدت دچار مسائلی مثل کمبود و گرانیهای فراوان و... شده است. مثلاً محصول سیبزمینی که جزء کالاهای پُرمصرف در کشورهای اروپایی است تا ۷۰۰ درصد گران شده است یا آمریکا که یکی از قطبهای تولیدکننده گندم است امسال، پایینترین سطح کشت گندم را داشته است. زیرا کود و یا بسیاری از نهادههای مورد نیاز برای تولید گندم به دست آنها نرسید. در نتیجه، تأمین و تولید غذا تحتالشعاع جنگ اخیر قرار گرفته است و قبل از آن، دنیا با این پدیده روبهرو نبود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: جنگی که دولت آمریکا و اسراییل علیه ایران راه انداختند باعث شدند که سفره غذایی مردم در همه جا مورد آسیب قرار بگیرد و دنیا را دچار نگرانی کردند. الحمدلله، شرایط در کشور ما کمی متفاوتتر است. زیرا اقتصاد کشاورزی ما به طور کامل درونزاست و با توجه به این که محصولات کشاورزی در همه این سالها در داخل کشور تولید شدهاند کمتر دچار آسیب شدهایم، امّا در بعضی از موارد طبیعی است که تبعات جنگ، اقتصاد کشور را در بر گرفته باشد.
رفیعی درمورد برداشت گندم ادامه داد: امسال، سطح برداشت گندم فوقالعاده بوده است و شاید نیازی نباشد که واردات گندم داشته باشیم و به لطف خدا، برای تأمین کالا در داخل کشور دچار مشکل نیستیم، امّا باید تمهیداتی به وجود آید که کالا با قیمت مناسب و در زمان مناسب به دست مردم برسد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: کشاورز همه سرمایه خود را در تولید و کشت گذاشته است و یک زمانی را میطلبد و با توجه به این که هر سال، خرید تضمینی گندم دچار کسری بودجه میشد با پیشبینی که کمیسیون کشاورزی کرد با وجود این که قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۲۹۰ همت بود امسال، مبلغ ۵۰۴ همت برای آن درنظر گرفته شد تا درگیر متمم بودجه و... نشود و به موقع پرداخت شدن آن به کشاورز میتواند برای امنیت غذایی پایدار و رسیدن کل زنجیره گندم به قیمت و در مسیر مناسب بسیار کمککننده باشد.
رفیعی گفت: دولت و مجلس تضمینی به مردم دادهاند که طبیعتاً افزایش قیمتی در نان وجود نداشته باشد و وقتی کشاورز محصول خود را تولید میکند بر اساس قانون، دولت اولین خریدار گندم به عنوان یک کالای استراتژیک است، امّا وقتی دولت در پرداخت مطالبه گندمکار بدقولی کند این موضوع باعث میشود که دلال و واسطهها مسیر خرید گندم را در دست داشته باشند و مسیر صحیح آن و یارانهای که دولت پرداخت می کند تا آرد و نان به قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد با مشکل رو به رو شود و در صورتی که تولید هم، با مشکل روبهرو شود اینها باعث میشوند که مسیر آرد و نان تغییر کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: درخواست بنده از همکاران در سازمان برنامه و بودجه این است که به سرعت پول را به دست کشاورز برسانند و با توجه به این که مبلغ در بودجه پیشبینی شده است نباید در محل دیگری جز برای خرید تضمینی گندم قرار بگیرد و امسال، از ابتدا مبلغ این خرید به صورت صحیح درنظر گرفته شده است و مکانیزم پرداخت آن هم باید به درستی پیش برود.
رفیعی درمورد اقدامات انجام شده کمیسیون کشاورزی برای مصرف بهینه آب گفت: بارشها باعث شدهاند که حجم بسیاری از مخازن سدهای کشور به سطح قابل قبولی افزایش پیدا کند، امّا برخی از شهرهای کشور همچنان تحت تنشهای آبی قرار دارند. شهری مثل تهران با توجه به وسعت و جمعیت و نظامهای بهرهبرداری همچنان تحت تنش قرار دارد. در نتیجه، در شهر تهران مصرف آب با دیگر شهرهای کشور تا حدی متفاوت است. به همین دلیل، بهینه مصرف کردن آب توسط مردم میتواند راهگشا باشد و هنوز سطح سدها برای مصرف آب توسط مردم تهران به حدی که باید نرسیده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی درمورد مصرف بیرویه پلاستیک ادامه داد: جدا از هدف قرار گرفتن پتروشیمیها که باید به آن پرداخته شود، مصرف پلاستیک در کشور ما بیرویه و نگرانکننده است. زیرا پلاستیکی که تولید میشود و بسیاری از آنها یکبار مصرف هستند یا تجزیه نمیشوند و یا دیر تجزیه میشوند و مصرف بهینه و فرهنگ مصرف پلاستیک به ویژه برای مواردی که نیازی به استفاده از آن نیست و دانش بومی خوبی برای این مورد داریم، میتواند کمککننده باشد.
رفیعی خاطرنشان کرد: محصولات پتروشیمی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند باید به قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسند و به دلیل این که اختیار و توزیع با برخی از افراد است نباید از این موضوع سوءاستفاده کنند و با قیمت بالاتر به دست مردم برسانند و از طریق شورای عالی امنیت ملی تمهیداتی انجام شده و دستور داده شده است که تثبیت قیمت و صادر نشدن محصولات پتروشیمی انجام شود و باید نظارت بر ارائهکنندگان محصولات و بازار صورت بگیرد.