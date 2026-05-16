رهبر دموکرات‌های سنای آمريكا تاکید کرد که ترامپ در سفر به چين هیچ دستاوردی حاصل نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -رهبر دموکرات‌های سنای ایالات متحده با انتقاد از سفر دونالد ترامپ به چین تاکید کرد که او در این سفر هیچ دستاوردی حاصل نکرده است.

«چاک شومر»، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی با انتشار توئیتی تاکید کرد سفر هفته گذشته «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به چین با حاصل نکردن هیچ‌گونه دستاوردی برای واشنگتن یک شکست دیگر برای سیاست خارجی او به حساب می‌آید.

او در این توئیت تصریح کرده است: «این هم یک نشست دیگر از جنس سیاست خارجی ترامپ. سفری همراه با پهن کردن فرش قرمز و کلی تشریفات، اما بدون هیچ دستاوردی برای مردم آمریکا در زمینه تعرفه‌ها، تجارت، فنتانیل، تنگه هرمز، جنگ ایران یا جنگ اوکراین.»

شومر در ادامه این انتقادش نوشته است: «ما که می‌دانستیم ترامپ در حوزه سیاست داخلی در آمریکا هیچ شایستگی ندارد. او به همان اندازه در سیاست خارجی‌اش هم شایستگی ندارد. کل دستاوردی که او از این سفر با خودش به خانه می‌آورد فقط مواخذه شدن از سوی شی جین‌پینگ درباره تایوان است. این یک شرمساری محض و تمام عیار است.»

شومر این توئیت را در واکنش به خبری منتشر شده از سوی شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» منتشر کرد که در آن تصریح شده بود ترامپ خطاب به شی جین‌پینگ گفته صحبتی درباره اینکه ایالات متحده از تایوان در برابر چین دفاع خواهد کرد، نمی‌کند.

شومر کمی پیش از این مطلب نیز ویدئويى را منتشر کرد که در آن ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در حال دادن وعده‌هایی نظیر پایین آوردن قیمت بنزین، انرژی، مسکن و هزینه‌های معیشتی برای آمریکایی‌ها است در حالی که همزمان تیتر اخبار روز‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی با موضوع رکورد زدن قیمت‌های بنزین، تورم، مسکن، حمل‌ونقل هوایی و... در ایالات متحده به دلیل جنگ‌افروزی علیه ایران به نمایش در می‌آید.

شومر در ادامه این توئیت نوشته است: «خلف وعده پشت خلف وعده!»

برچسب ها: چاک شومر ، سفر ترامپ به چین
خبرهای مرتبط
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
مدرن دیپلماسی؛
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
آمریکن کانسرواتیو؛
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ