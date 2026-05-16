باشگاه خبرنگاران جوان -رهبر دموکراتهای سنای ایالات متحده با انتقاد از سفر دونالد ترامپ به چین تاکید کرد که او در این سفر هیچ دستاوردی حاصل نکرده است.
«چاک شومر»، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی با انتشار توئیتی تاکید کرد سفر هفته گذشته «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به چین با حاصل نکردن هیچگونه دستاوردی برای واشنگتن یک شکست دیگر برای سیاست خارجی او به حساب میآید.
او در این توئیت تصریح کرده است: «این هم یک نشست دیگر از جنس سیاست خارجی ترامپ. سفری همراه با پهن کردن فرش قرمز و کلی تشریفات، اما بدون هیچ دستاوردی برای مردم آمریکا در زمینه تعرفهها، تجارت، فنتانیل، تنگه هرمز، جنگ ایران یا جنگ اوکراین.»
شومر در ادامه این انتقادش نوشته است: «ما که میدانستیم ترامپ در حوزه سیاست داخلی در آمریکا هیچ شایستگی ندارد. او به همان اندازه در سیاست خارجیاش هم شایستگی ندارد. کل دستاوردی که او از این سفر با خودش به خانه میآورد فقط مواخذه شدن از سوی شی جینپینگ درباره تایوان است. این یک شرمساری محض و تمام عیار است.»
شومر این توئیت را در واکنش به خبری منتشر شده از سوی شبکه «سیانبیسی» منتشر کرد که در آن تصریح شده بود ترامپ خطاب به شی جینپینگ گفته صحبتی درباره اینکه ایالات متحده از تایوان در برابر چین دفاع خواهد کرد، نمیکند.
شومر کمی پیش از این مطلب نیز ویدئويى را منتشر کرد که در آن ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در حال دادن وعدههایی نظیر پایین آوردن قیمت بنزین، انرژی، مسکن و هزینههای معیشتی برای آمریکاییها است در حالی که همزمان تیتر اخبار روزهای اخیر رسانههای آمریکایی با موضوع رکورد زدن قیمتهای بنزین، تورم، مسکن، حملونقل هوایی و... در ایالات متحده به دلیل جنگافروزی علیه ایران به نمایش در میآید.
شومر در ادامه این توئیت نوشته است: «خلف وعده پشت خلف وعده!»