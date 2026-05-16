آیین یادبود شهید دکتر علی لاریجانی، رئیس اسبق سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، از ساعت ١٢:٣٠ تا ١۴ در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی لاریجانی که طی دهه‌ها فعالیت در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای نقش‌آفرینی مؤثر داشت، با روحیه‌ای سرشار از تعهد، حکمت و خدمت، نام خود را در زمره خدمتگزاران مخلص انقلاب اسلامی ماندگار ساخت. او که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداشت، سرانجام به کاروان شهیدان راه حقیقت و عدالت پیوست و در جریان تجاوز دشمن امریکایی صهیونی نشان پرافتخار «شهید» برای همیشه در کنار نامش جاودانه شد.

به همین مناسبت، آیین یادبود آن شهید والامقام با حضور خانواده معزز شهدا، مسئولان، اهالی رسانه و فرهنگ و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

از عموم مردم مؤمن و قدرشناس دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یادوخاطره این شهید بزرگوار و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، بار دیگر وفاداری خود را به مسیر عزت و سربلندی انقلاب اسلامی نشان دهند.

این آیین، پس از اقامه نماز ظهروعصر از ساعت ١٢:٣٠ تا ١۴ در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

