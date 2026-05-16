باشگاه خبرنگاران جوان- مغولستان آماده میزبانی بزرگترین رویداد تکواندو قاره کهن در سال جاری است. این دوره از رقابتها که به میزبانی سالن «ام بانک» در شهر اولانباتور برگزار میشود، از جهات مختلف برای کشورهای شرکتکننده حائز اهمیت است؛ چرا که نتایج این مسابقات، مسیر کسب سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا را هموار خواهد کرد.
تیمهای ملی در سه بخش پومسه، کیوروگی و پاراتکواندو با ترکیبی قدرتمند راهی این رقابتها شده است تا بتواند سهمیه ناگویا را کسب کند.
نهمین دوره قهرمانی پومسه آسیا این مسابقات با حضور ۲۲۶ پومسهرو از روز ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز میشود. در روز نخست، رقابتها در بخش انفرادی پیگیری خواهد شد و روز دوم (۳۰ اردیبهشت) به بخش تیمی اختصاص دارد. تیم ملی ایران با ۴ نماینده در این بخش به اجرای فرم خواهد پرداخت. یاسمن لیموچی، مرجان سلحشوری، یاسین اکبری و یاسین زندی اعضای تیم ملی را تشکیل میدهند.
بیستوهفتمین دوره قهرمانی کیوروگی با حضور ۳۵۰ تکواندوکار از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز و به مدت ۴ روز (تا سوم خرداد) ادامه خواهد داشت تا برترینهای اوزان مختلف مشخص شوند. یاسین ولی زاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرعباس رهنما، رادین زینالی، امیررضا صادقیان، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی در گروه آقایان و معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، باران نعمتی و فاطمه احمدی در گروه بانوان نمایندگان ایران هستند. همچنین امیرسینا بختیاری، محمد حسن پلنگ افکن، علی احمدی و مهدی رزمیان به دعوت اتحادیه آسیا در این رویداد حاضر هستند.
برنامه مسابقات کیوروگی به شرح ذیل است:
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه روز نخست: ۵۴- و ۸۷+ کیلوگرم آقایان «یاسین ولی زاده، آرین سلیمی» - ۴۶- و ۷۳+ کیلوگرم بانوان «معصومه رنجبر، فاطمه احمدی»
جمعه یکم خردادماه روز دوم: ۵۸- کیلوگرم و ۷۴- کیلوگرم آقایان «ابوالفضل زندی و رادین زینالی» - ۷۳- کیلوگرم و ۴۹- کیلوگرم بانوان «باران نعمتی و مهلا مومن زاده»
شنبه دوم خردادماه روز سوم: ۶۳- کیلوگرم و ۸۷- کیلوگرم آقایان «مهدی حاجی موسائی و محمدحسین یزدانی» - ۵۳- کیلوگرم و ۶۷ کیلوگرم بانوان «مبینا نعمت زاده و فرشته فتحی»
یکشنبه سوم خردادماه روز چهارم: ۶۸- کیلوگرم و ۸۰- کیلوگرم آقایان «امیرعباس رهنما و امیررضا صادقیان» - ۵۷- کیلوگرم و ۶۲- کیلوگرم بانوان «ناهید کیانی و یلدا ولی نژاد»
همچنین مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم، محمد حسن پلنگ افکن در وزن ۶۸- کیلوگرم و علی احمدی در وزن ۸۷- کیلوگرم در این رقابتها شرکت میکنند.
از اسامی نام آشنا و در میان قهرمانان حاضر در این رویداد آسیایی میتوان به افرادی همچون کانگ از کره جنوبی، صالح الشراباتی از اردن، وو هئوک پارک از کره جنوبی، باتیرخان تولگالی از قزاقستان، گئون وو سئو از کره جنوبی، جسوربک جایسانوف از ازبکستان، فرومپاتجو از تایلند، نجم الدین قاسمخوجیف از ازبکستان، بانلانگ از تایلند، زید کریم از اردن، ثروت محمد از تایلند، جعفر الداوود از اردن، جون جانگ از کره جنوبی، یوشای لیانگ از چین، ینگ سوان هوانگ از چین تایپه، یومین لی از کره جنوبی، چوتیکان از تایلند، نادیرا اخمتووا از قزاقستان، روکا اوکاموتو از ژاپن، ژیالو فو از چین، دنیا ابوطالب از عربستان سعودی، جو ژو از چین، ژیالو وانگ از چین، فادیا خرفان از اردن، یو جین کیم از کره جنوبی، زونگشی لو از چین، مینجو کواک از کره جنوبی، اوزادا سوبیرجونوا از ازبکستان، راما ابوالروب از اردن، منیرا عبدالسلاموا از تاجیکستان، ژو زکیو از چین و سوتلانا اوسیپووا از ازبکستان اشاره کرد.
یازدهمین دوره قهرمانی پاراتکواندو آسیا نیز با شرکت ۱۰۴ ورزشکار در تاریخ چهارم خرداد ماه برگزار میشود. محمدطاها حسن پور، ابوالفضل ایمانی، سعید صادقیانپور، امیرحسین علیزاده، امیرمحمد حقیقت شناس، مهدی پوررهنما، علیرضا بخت، حامد حق شناس، آیلار جامی، نرگس جوادی، زهرا رحیمی، پریماه تورانی و رومینا چمسورکی نمایندگان ایران هستند.
همچنین روز پنجم خردادماه به «تورنمنت کسب سهمیه پاراتکواندو» در بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا اختصاص یافته است که از حساسیت فوقالعادهای برای ورزشکاران این بخش برخوردار است. محمد طاها حسن پور، ابوالفضل ایمانی، امیرحسین علیزاده، مهدی پوررهنما، روزا ابراهیمی، مریم عبداله پور، پریماه تورانی و رومینا چمسورکی در این رویداد شرکت میکنند.
این رقابتها فراتر از کسب مدال، یک آزمون جدی و مهم برای تکواندوکاران ایران است تا آمادگی خود را برای حضور مقتدرانه در بازیهای آسیایی ناگویا محک بزنند.