باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی هشتمین هفته سال جاری از ۱۸ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه سپری شد که سینما‌های سراسر کشور میزبان ۲۴۵ هزار و ۵۲۷ مخاطب و به فروشی معادل ۳۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان را دست پیدا کردند.

بر اساس آمار احصا شده از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) طی یک هفته گذشته با توجه به اکران تمامی فیلم‌ها، پردیس سینمایی کوروش با ۱۴ هزار ۸۵۰ مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با ۱۱ هزار و ۱۰۸ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش مال با ۸ هزار و ۷۰۶ مخاطب، هنر شهر آفتاب با ۶ هزار و ۸۹۵ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۶ هزار و ۴۳۶ مخاطب در فهرست پنج پردیس‌های سینمایی پرمخاطب سینمای ایران طی یک هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۸۵ هزار و ۱۵۸ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۷۴ هزار و ۶۰ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با ۲۹ هزار و ۲۵۵ مخاطب، «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با ۱۹ هزار و ۱۹۱ مخاطب و «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۶ هزار و ۶۳۰ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب هفته گذشته لقب گرفتند.

لازم به توضیح است که مطابق با طرح شناور قیمت بلیت سینما‌ها که از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه اجرایی شده است روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته قیمت بلیت کلیه سینما‌ها به‌صورت نیم‌بها در سینما‌های مدرن ۹۰ هزار تومان سینما‌های ممتاز ۶۰ هزار تومان و درجه‌یک ۵۰ هزار تومان است.

همچنین روز‌های پنجشنبه، جمعه، اعیاد و تعطیل قیمت بلیت در سینما‌های مدرن ۱۸۰ هزار تومان، سینما‌های ممتاز ۱۲۰ هزار تومان و سینما‌های درجه‌یک ۹۰ هزار تومان است.

در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه نیز قبل از ساعت ۱۷ بلیت سینما نیم‌بها و بعد از ساعت ۱۷ در سینما‌های مدرن ۱۵۰ هزار تومان، سینما‌های ممتاز ۹۰ هزار تومان و سینما‌های درجه‌یک ۷۰ هزار تومان خواهد بود.

منبع: روابط عمومی سینما شهر