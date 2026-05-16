باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فخرالدین معصوم زاده رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه با اشاره به وضعیت ناوگان تاکسیرانی اظهارکرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۶۳۴ دستگاه تاکسی فعال در ارومیه وجود دارد که ۶۰ درصد از آنها بیش از ۱۰ سال عمر دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند لذا برنامهریزی شده از طریق منطقه آزاد و همچنین پرداخت تسهیلات، با توجه به پیگیری و دستور شهردار ارومیه این ناوگان نوسازی شوند.
وی به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر ارومیه نیز اشاره و خاطرنشانکرد: در حال حاضر ۱۸۷ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و ۷۵ دستگاه اتوبوس ملکی در حال فعالیت هستند و بر اسا برنامهریزی انجامشده، طی چهار سال آینده ۲۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز ارومیه از طریق منابع داخلی، تولیدات ملی و ظرفیت منطقه آزاد خریداری و نوسازی خواهد شد.