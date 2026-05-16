باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت، اعلام شد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ۲۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ۲۵ اردیبهشت با ۲ اجرا و ۸۶ تماشاگر به فروشی معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ۲۵ اردیبهشت در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با یک اجرا و ۴۰ مخاطب، ۶ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن هم که از روز ۳ اردیبهشت ماه فصل دوم اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۱۶ اجرا، یک هزار و ۴۸۶ تماشاگر و فروشی معادل ۳۶۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری هم که فصل دوم اجراهای خود را از روز ۴ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، شامگاه جمعه ۲۵ اردیبهشت (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با مجموع ۱۹ اجرا، میزبانی از ۴۶۴ تماشاگر و فروشی معادل ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

تالار هنر نیز با نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت، اجرای فصل دوم اجرای خود را در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان آغاز کرده است، توانسته با ۹ اجرا، میزبان ۱۰۷۶ تماشاگر و فروشی معادل ۴۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان باشد.

نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی نیز که از اول اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۲۲ اجرا، میزبان ۳۲۹۳ (سه هزار و ۲۹۳) تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی، ۱۸۸ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان فروش داشته است.

منبع: اداره‌کل هنرهای نمایشی