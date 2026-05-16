آمار فروش و مخاطب مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌، اعلام شد و بیش از ۶ هزار نفر از نمایش‌های این ۳ مجموعه، دیدن کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ۲۵ اردیبهشت، اعلام شد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ۲۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ۲۵ اردیبهشت با ۲ اجرا و ۸۶ تماشاگر به فروشی معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ۲۵ اردیبهشت در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با یک اجرا و ۴۰ مخاطب، ۶ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن هم که از روز ۳ اردیبهشت ماه فصل دوم اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۱۶ اجرا، یک هزار و ۴۸۶ تماشاگر و فروشی معادل ۳۶۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری هم که فصل دوم اجراهای خود را از روز ۴ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، شامگاه جمعه ۲۵ اردیبهشت (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با مجموع ۱۹ اجرا، میزبانی از ۴۶۴ تماشاگر و فروشی معادل ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

تالار هنر نیز با نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت، اجرای فصل دوم اجرای خود را در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان آغاز کرده است، توانسته با ۹ اجرا، میزبان ۱۰۷۶ تماشاگر و فروشی معادل ۴۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان باشد.

نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی نیز که از اول اردیبهشت‌ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۲۲ اجرا، میزبان ۳۲۹۳ (سه هزار و ۲۹۳) تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی، ۱۸۸ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان فروش داشته است.

منبع: اداره‌کل هنرهای نمایشی

برچسب ها: آمار فروش نمایش ، مجموعه تئاتر شهر ، تالار هنر ، تماشاخانه سنگلج
خبرهای مرتبط
برنامه هفتگی تالار‌های نمایشی مجموعه تئاتر شهر اعلام شد
گزارش فروش تئاترهای تهران؛ «زندانی خیابان دوم» رکورددار شد
عبدالرضا اکبری «شاپرک خانوم» را به صحنه می‌آورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توضیحات معاون سیمای رسانه ملی درباره آموزش کار با اسلحه در تلویزیون
بازیگر «سفر به چزابه» درگذشت
حدادعادل: سند هویت و اصالت مردم ایران امروز در خیابان به نمایش گذاشته می‌شود
اشک‌های جان تراولتا روی صحنه کن؛ غافلگیری بزرگ با نخل افتخاری
تاریخ، راوی جنگ امروز
فعالیت سینماها، فردا از ساعت ۱۸ خواهد بود
حداد عادل: آمریکایی‌ها از تاریخ ایرانی شناخت ندارند
آخرین اخبار
حداد عادل: آمریکایی‌ها از تاریخ ایرانی شناخت ندارند
بازیگر «سفر به چزابه» درگذشت
توضیحات معاون سیمای رسانه ملی درباره آموزش کار با اسلحه در تلویزیون
حدادعادل: سند هویت و اصالت مردم ایران امروز در خیابان به نمایش گذاشته می‌شود
تاریخ، راوی جنگ امروز
فعالیت سینماها، فردا از ساعت ۱۸ خواهد بود
اشک‌های جان تراولتا روی صحنه کن؛ غافلگیری بزرگ با نخل افتخاری
یاقوت در هفته شهدای خدمت؛ از مسیر مردم تا آسمان ورزقان
سریال «در و تخته» روی آنتن شبکه دو می‌رود
سینما‌های سراسر کشور میزبان بیش از ۲۴۵ هزار مخاطب شدند
اعلام آمار فروش و مخاطب مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر
برگزاری آیین یادبود شهید دکتر علی لاریجانی، رئیس اسبق رسانه ملی
رسانه ملی همگام با رزمندگان جنگ تحمیلی؛ همراه با مردم
روایت مسجدی که امام جماعتش؛ رهبر شد؛ «مسجد رهبر» به چاپ ششم رسید
مراسم پاسداشت زبان فارسی در مالزی برگزار شد
امسال بن کتاب به دانشجویان و اساتید دانشگاه تعلق می‌گیرد؟ + فیلم
آنچه که غرب در دهه ۲۰ به آن رسید، ایرانیان در دهه ۳ اجرایی کرده بودند
چگونه از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خرید کنیم؟ + عکس