معاون شهردار تهران گفت: پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات به کسبه بازار جنت قطعی است و به هر روش ممکن این مبلغ پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان حسین قربانی - داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب دیده از جنگ گفت: حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی در جنگ دچار آسیب شده بودند که نزدیک به ۴۰ هزار واحد دارای تعمیرات جزئی بودند و تقریباً این بخش به پایان رسیده و موارد بسیار محدودی باقی مانده است.

وی توضیح داد: بخشی از تأخیر‌ها به دلیل عدم حضور برخی خانواده‌ها بود، اما در حال حاضر تعمیرات متوسط آغاز شده و هزینه‌ها در حال پرداخت است. از ظرفیت پیمانکاران، سازندگان و همچنین گروه‌های جهادی استفاده می‌شود و هزینه‌های مربوطه نیز به آنها پرداخت می‌شود.

گودرزی درباره تعمیرات اساسی نیز گفت: در برخی مناطق، فرآیند توافق با مالکان واحد‌های تخریب‌شده به طور کامل انجام شده است. نحوه ساخت و ساز مشخص شده و پروانه‌های لازم صادر شده است تا مالکان و سازندگان بتوانند روند ساخت را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه حجم کار بالاست، اظهار کرد: هزاران پرونده شهرسازی تشکیل شده و هماهنگی میان مالکان و سازندگان زمان‌بر است، اما از نظر مدیریت شهری روند کار با سرعت خوبی در حال انجام است. تلاش می‌کنیم این فرآیند باز هم تسریع شود.

گودرزی از شهروندانی که منازلشان آسیب دیده خواست پیگیری‌های لازم را با جدیت انجام دهند و هماهنگی‌های داخلی خود را سریع‌تر به نتیجه برسانند تا از مرحله تعیین تکلیف و توافق عبور کرده و وارد فاز ساخت شوند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ منطقه‌ای نداریم که رسیدگی در آن متوقف شده باشد. تشکیل پرونده‌ها انجام می‌شود، مدارک دریافت می‌شود و کارت‌ها در مرکز تحویل داده می‌شود. کار در حال انجام است، هرچند آمار دقیق نهایی در دست نیست.

پرداخت قطعی وام یک میلیاردی به کسبه بازار جنت

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره حمایت از کسبه بازار گفت: سه وعده حمایتی داده بودیم که در حال اجراست. دو مورد مربوط به وام بود که به دلیل برخی فراز و نشیب‌ها و همزمانی با شرایط جنگی با وقفه مواجه شد، اما مجدداً فعال شده است.

وی افزود: مقرر شده است بخشی از منابع توسط شهرداری و بخشی دیگر توسط سایر نهاد‌ها تأمین شود. جلسه نهایی برای نحوه پرداخت وام در روز‌های آینده برگزار می‌شود.

گودرزی تأکید کرد: پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات به کسبه بازار جنت قطعی است و به هر روش ممکن این مبلغ پرداخت خواهد شد. بخشی از تأخیر به دلیل ناهماهنگی در نحوه واگذاری بود که به‌زودی برطرف می‌شود.

وی همچنین از پرداخت هدیه ۵۰ میلیون تومانی به هر یک از کسبه خبر داد و گفت: این مبلغ به عنوان هدیه شهردار به همه کسبه پرداخت می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان گفت: زمین سیمون بولیوار آماده‌سازی شده و پیمانکار آن مشخص شده است. از امروز عملیات احداث یک مجموعه موقت آغاز می‌شود تا کسبه بتوانند هرچه سریع‌تر فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند.

داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: باید المان‌ها و مجسمه‌ها ساخته شود و نامگذاری‌ها به درستی انجام گیرد تا بهانه‌ای برای یادآوری افتخارها، بلوغ‌ها و رشادت‌هایی باشد که برای این سرزمین رقم خورده است.

وی افزود: اگر امروز از شهیدانی، چون شهید دکتر چمران، شهید بابایی و دیگر شهدای عزیز یاد می‌کنیم، به این دلیل است که حق بزرگی بر گردن ما دارند. کمترین وظیفه ما این است که نام و یادشان را زنده نگه داریم و به نسل‌های بعدی بشناسانیم که چگونه به این نقطه رسیده‌ایم. اگر مجاهدت، شجاعت و ازخودگذشتگی این عزیزان نبود، ممکن بود هزاران اتفاق دیگر برای ملت ایران رخ دهد.

گودرزی ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر، همه ملت ایران در هر جایگاهی که بودند حماسه آفریدند و با تأسی به همین شهدا توانستند از این مرحله عبور کنند و دشمن را ناامید سازند.